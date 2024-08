I film “Kiss of the Dragon” e “Warrior” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 parte il ciclo di film “Martial Arts”. In onda i due film “Kiss of the Dragon” e “Warrior”, ecco la trama

Le arti marziali sono al centro del ciclo di film proposti da Rai 4 a partire da lunedì 5 agosto alle 21:20. Si intitolerà “Martial Arts” e sarà inaugurato dal cult movie con Jet Li e Bridget Fonda “Kiss of the Dragon” diretto da Chris Nahon, scritto e prodotto da Luc Besson, con Jet Li e Bridget Fonda. Un fortunato esempio di moderno cinema d’azione francese che per l’occasione si mescola con la tradizione di Hong Kong. Nel film si racconta la storia dell’agente segreto cinese Liu Jiuan, giunto a Parigi per aiutare la polizia locale a fermare un boss della mala ma costretto in breve tempo a difendere Jessica, una ragazza americana coinvolta in un giro di prostituzione.

A seguire, l’appuntamento settimanale con la terza e ultima stagione di “Warrior” in prima visione, che conclude le avventure di Ah Sham, l’esperto di arti marziali emigrato dalla Cina in California. La serie di film d’azione, creata da Jonathan Tropper e Justin Lin e basata su un’idea di Bruce Lee, è ambientata nella San Francisco di fine ‘800 durante la faida sino-americana che portò alle cosiddette guerre Tong; in questo contesto si muove Ah Sahm, un immigrato cinese che diventa una delle punte di diamante di una delle famiglie criminali più potenti di Chinatown. Dopo aver ritrovato sua sorella Mai Ling, che però lavora per la fazione opposta, Ah deve confrontarsi con la scalata al potere della ragazza che, in questa terza stagione, ha ormai preso il controllo di Chinatown grazie ai suoi legami politici. Ah dovrà così trovare nuovi modi per sopravvivere in una città che sta diventando sempre più ostile. Andrew Koji e Dianne Doan guidano il cast di questa spettacolare conclusione che intensifica la caratura drammatica e porta in scena incredibili sequenze d’azione coreografate dai più talentuosi stunt-coordinator di Hollywood.