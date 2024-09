Tang Cultural Media e American Daily Newswire rinnovano accordo

Tang Cultural Media e American Daily Newswire hanno annunciato il rinnovo della loro partnership strategica, consolidando una collaborazione che dura da cinque anni

Tang Cultural Media, un’agenzia di pubbliche relazioni internazionale con sede a Shanghai, Cina, ha annunciato oggi ufficialmente il rinnovo della partnership strategica con American Daily Newswire (ADNewswire). Dopo cinque anni consecutivi di collaborazione di successo, questo nuovo accordo mira a sfruttare ulteriormente le forze e le risorse di entrambe le parti, potenziando le relazioni pubbliche e la diffusione delle notizie tra Cina e Stati Uniti e aumentando la loro influenza nel mercato globale.

Fondata nel 2018, Tang Cultural Media è dedicata a fornire servizi di pubbliche relazioni professionali, che comprendono la comunicazione del brand, il marketing, la pianificazione di eventi e la gestione delle crisi. Con la sua vasta esperienza nel settore, una rete mediatica estesa e strategie di PR innovative, Tang Cultural Media ha stabilito una solida reputazione sia nei mercati cinesi che internazionali. La continua partnership con ADNewswire consoliderà ulteriormente la posizione di leadership di Tang Cultural Media nel mercato globale.

ADNewswire è una rinomata agenzia di notizie americana specializzata nella distribuzione di notizie in tempo reale, nel monitoraggio dei media, nelle relazioni con i media e nell’analisi del sentiment. Incentrata sul mercato statunitense, la potente piattaforma di distribuzione delle notizie di ADNewswire e la sua ampia copertura mediatica le hanno conferito una reputazione significativa a livello mondiale. Grazie a questa collaborazione in corso con Tang Cultural Media, ADNewswire avrà accesso più approfondito al mercato cinese, offrendo ai clienti servizi di distribuzione delle notizie più diversificati e internazionali.

Michael Zhang, Chief Operating Officer (COO) di Tang Cultural Media, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con ADNewswire. Negli ultimi cinque anni, la nostra collaborazione ha prodotto risultati significativi, e questo rinnovato accordo non solo ci aiuterà a espandere il nostro business negli Stati Uniti, ma, cosa più importante, fornirà ai nostri clienti soluzioni di comunicazione internazionale più complete. Siamo ansiosi di raggiungere ancora più successi con ADNewswire.”

David Lee, Direttore di ADNewswire per la regione Asia-Pacifico, ha inoltre espresso un forte sostegno per questa partnership: “I cinque anni di collaborazione con Tang Cultural Media sono stati altamente produttivi. Il rinnovo della nostra partnership ci consentirà di servire meglio i clienti che cercano di espandersi nel mercato cinese. L’esperienza e la competenza di Tang Cultural Media in Cina sono risorse inestimabili per noi.”

Le due aziende pianificano di intraprendere una serie di progetti congiunti, tra cui conferenze stampa co-organizzate, eventi di promozione del brand transfrontalieri e programmi di formazione internazionale in PR. Inoltre, svilupperanno congiuntamente strumenti e piattaforme PR innovative per soddisfare meglio le esigenze dei clienti. Questa partnership globale comprenderà il marketing del brand, le relazioni con i media e le relazioni pubbliche in vari ambiti.

Questo rinnovato accordo segna una tappa fondamentale nelle strategie di internazionalizzazione di Tang Cultural Media e ADNewswire. In futuro, le due aziende continueranno a intensificare la loro cooperazione, promuovendo scambi e collaborazioni tra Cina e Stati Uniti nelle pubbliche relazioni e nella diffusione delle notizie, offrendo servizi superiori ai clienti globali.

Su Tang Cultural Media

Tang Cultural Media è un’agenzia internazionale di pubbliche relazioni con sede a Shanghai, Cina, fondata nel 2018. L’azienda è impegnata a fornire servizi completi di pubbliche relazioni, tra cui comunicazione del brand, marketing, pianificazione di eventi e gestione delle crisi. Con servizi professionali, vasta esperienza e strategie PR innovative, Tang Cultural Media ha ottenuto una forte reputazione nel settore.

Su ADNewswire

ADNewswire è una delle principali agenzie di notizie americane focalizzata sulla distribuzione di notizie in tempo reale, sul monitoraggio dei media, sulle relazioni con i media e sull’analisi del sentiment. Con un focus primario sul mercato statunitense, la potente piattaforma di distribuzione delle notizie di ADNewswire e la sua ampia copertura mediatica l’hanno affermata come un attore significativo nella diffusione delle notizie a livello globale.