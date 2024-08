Alexander Kim firma un nuovo accordo con Gruppo Montenegro

Gruppo Montenegro ha scelto Alexander Kim per rafforzare la presenza e la visibilità di Jägermeister nel panorama italiano

Gruppo Montenegro, noto per il suo impegno nella produzione di prodotti food & beverage di alta qualità e per l’innovazione costante, ha scelto Alexander Kim per rafforzare la presenza e la visibilità di Jägermeister nel panorama italiano. L’agenzia avrà il compito di sviluppare e implementare strategie comunicative mirate a incrementare la brand awareness del liquore alle erbe noto in tutto il mondo, e a potenziare l’engagement del pubblico attraverso canali tradizionali e digitali.

Con un format ambizioso – arrivato alla sua 7° edizione – come lo JägerMusic Lab e partner ufficiale di numerosi eventi tra cui Kappa Futur Festival, Raffo Parco Gondar Festival e C2C Festival, il marchio ha ormai consolidato negli anni il proprio legame con il mondo musicale e il suo attivo sostegno ad artisti celebri ed emergenti. Fondamentale sarà il ruolo di Alexander Kim per la realizzazione, l’amplificazione e il successo di tutte le attività di Jägermeister, con focus particolare per i progetti ed eventi legati alla musica.

Con una comprovata esperienza nel settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni, Alexander Kim è riconosciuta per la sua capacità di fornire soluzioni innovative e personalizzate. L’agenzia è specializzata nella gestione di strategie di comunicazione integrate, che combinano competenze di ufficio stampa e PR tradizionali con un approccio giovane e smart al digitale. Negli anni, l’agenzia ha collaborato con aziende e marchi prestigiosi come A2A, Autry, RefrigiWear, 120% Lino, Andersson Bell, Murphy&Nye, Rosantica e Nordic Beauty, nonché con importanti realtà del settore food & beverage quali Fedegroup, Gruppo Cimbali, Lievità e Fratelli Coppola. La partnership con Fedegroup, annunciata ad inizio anno, è l’ultima acquisizione in ordine di tempo che testimonia la fiducia riposta dai clienti nei servizi di Alexander Kim.

Alessandro Grange, Fondatore e CEO di Alexander Kim, commenta con entusiasmo il nuovo incarico: “Siamo onorati di collaborare con un marchio celebre come Jägermeister. Questa partnership rappresenta una sfida stimolante e un’opportunità straordinaria per dimostrare ancora una volta le nostre capacità innovative e d’impatto.” La partnership con Gruppo Montenegro rafforza ulteriormente la posizione di Alexander Kim come agenzia milanese emergente nel panorama delle pubbliche relazioni e della comunicazione. Grazie a un approccio integrato e contemporaneo, l’agenzia è pronta a sostenere il marchio nel raggiungimento dei suoi obiettivi.