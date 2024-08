Gossip: Fedez bacia due ragazze in discoteca, polemiche sui social

Baci in discoteca con due ragazze: sarebbe Fedez nel video social che sta diventando virale e sta facendo il pieno di critiche

Continua l’estate all’insegna del divertimento di Fedez. Il rapper sarebbe il protagonista di un video che sta facendo il pieno di critiche. Nella clip, condivisa sui social da Alessandro Rosica, lo si vede baciare due ragazze in discoteca. Giovanissime che, secondo l’esperto di gossip, poi il 34enne avrebbe portato a casa sua. “Non è poi così male la nuova vita di Federico, la differenza è che ora a casa non ha nessuno ad aspettarlo”, scrive Rosica.

E i commenti al post sono inclementi. “Questo è il vero Fedez a questo punto”, scrive qualcuno. In tanti rivolgono un pensiero ai due figli avuti con Chiara Ferragni. “L’unica cosa che mi viene in mente è quanto difficile sarà tutelare quei bambini da tutto questo e quanto difficile sarà per loro, non ci sarà eredità, somma di denaro che possa colmare la voragine e mi dispiace”, spiega un altro utente. “Si ricorderà che ha due bimbi”, fa eco qualcun altro. Tra i commenti sono pochi quelli in difesa del cantante.

LEONE E VITTORIA ANCORA IN SARDEGNA CON IL PAPÀ

Intanto, Fedez continua a condividere storie con Leone e Vittoria, che da qualche giorno lo hanno raggiunto in vacanza in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento, poi, il rapper aggiunge il sottofondo musicale della sua “Beautiful disaster” con Mika. Nel testo in evidenza si legge: “Spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto: ‘Non è tutto oro ciò che luccica’, ma lo hanno detto perché è tutto loro ciò che luccica. Ora voglio gridare fortissimo: ‘La vita fa schifo. Il panorama è bellissimo’“. Chiara Ferragni, invece, è tornata a Milano e scrive: “Tornata a casa. Non vedo l’ora lo facciano anche i bambini”.