Tim Burton apre l’edizione 81 della Mostra del Cinema di Venezia

Mostra del Cinema di Venezia: apre Tim Burton. “Beetlejuice beetlejuice” è il film fuori concorso che vede tra i protagonisti gli interpreti originari e le new entry Monica Bellucci e Jenna Ortega

Al via oggi l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tutto pronto al Lido per accogliere star internazionali, ospiti di ogni genere e appassionati.

Questa sera il red carpet e l’apertura della kermesse che andrà in scena nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, con una cerimonia condotta dalla madrina Sveva Alviti. L’attrice e modella è arrivata alla darsena del Lido accolta dal direttore artistico Alberto Barbera. Condurrà anche la chiusura con l’assegnazione dei Leoni d’Oro e degli altri premi, il 7 settembre.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE DI TIM BURTON È IL FILM FUORI CONCORSO SCELTO PER L’APERTURA

Il primo giorno di Festival è anche quello di Tim Burton e il suo “Beetlejuice Beetlejuice”, film fuori concorso scelto per l’apertura e in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 5 settembre distribuito da Warner Bros.

Si tratta del sequel di “Beetlejuice – Spiritello porcello” del 1988. Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara riprendono i ruoli. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti al suo debutto in un lungometraggio e la candidata agli Emmy Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe.

Ortega, cresciuta nella ‘scuola’ di Disney Channel e diventata celebre come Mercoledì nella serie omonima di Netflix, è già arrivata a Venezia con un volo privato ed è attesa in conferenza stampa in mattinata. Burton e Bellucci, invece, sono stati i primi ad arrivare.

Film di apertura nella sezione Orizzonti è “Nonostante”, diretto da Valerio Mastandrea, mentre a inaugurare le Giornate degli autori è “Coppia aperta quasi spalancata” di Federica Di Giacomo con Chiara Francini.

I FILM E I PROTAGONISTI PIÙ ATTESI

Tra i film più attesi c’è sicuramente “Joker: Folie à Deux”, il seguito del film di successo con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. La cantante è attesa sul red carpet, accompagnata ovviamente dal suo collega. Grande attenzione anche per “Wolfs – Lupi solitari” con George Clooney e Brad Pitt, che sarà proiettato fuori concorso in anteprima mondiale. In chiusura di festival ci saranno, invece, “Horizon: An American Saga – Capitolo 2” di Kevin Costner e “L’orto americano” di Pupi Avati.

Ci sarà anche Cate Blanchette che presenterà la serie in 8 puntate “Disclaimer” diretta da Alfonso Cuaron. Quattro verranno proiettati in anteprima. Poi Daniel Craig con “Queer” di Luca Guadagnino, film in concorsoin cui interpreta un fuorilegge americano che si innamora di un militare cacciato dalla Marina.

Al Lido è attesa anche Angelina Jolie, protagonista di “Maria” di Pablo Larraín, in cui interpreta la cantante lirica Maria Callas. Il regista è al terzo film della sua trilogia non ufficiale sulle icone culturali, iniziata con “Jackie” e “Spencer”. Nel cast anche Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino.

Infine, Jude Law sarà al Lido per “The Order”, in cui veste i panni di un agente dell’FBI degli Anni 80 che affronta il leader di un’organizzazione criminale interpretato da Nicholas Hoult.