Orrore a Sarroch, nel Cagliaritano: tiene il cadavere della mamma nel congelatore

Teneva la mamma morta in freezer per prendere la pensione: orrore in Sardegna. Il corpo era in un congelatore a pozzetto: potrebbe essere morta da due anni, forse dall’epoca Covid

Il cadavere di una donna è stato scoperto dai Carabinieri all’interno di un congelatore a pozzetto in una casa a Sarroch, in provincia di Cagliari: il corpo era ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio. Nei guai il figlio, di 54 anni, Sandro Mallus, che è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere: gli inquirenti sono convinti che abbia tenuto il corpo della madre, mettendolo in freezer, per continuare a prendere la sua pensione. La donna si chiamava Rosanna Pilloni. La vicenda è raccontata dall’Unione Sarda.

Secondo i primi accertamenti, l’anziana potrebbe essere morto da circa due anni, forse deceduta durante il periodo del Covid. I primi a cui i Carabinieri si rivolgeranno, per capire da quanto tempo la donna sia morta, sono medico di famiglia e il farmacista, da cui cercheranno di capire quando l’hanno vista per l’ultima volta. Altre informazioni arriveranno, si spera, dall’autopsia. Il figlio, che era già conosciuto alle forze dell’ordine, non avrebbe dato informazioni chiare agli inquirenti.