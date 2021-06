Orrore a Roma: trovato cadavere in una valigia

Nel quartiere di Pietralata a Roma trovato un cadavere in una valigia abbandonata in strada: i resti sono di un uomo di 37 anni, la compagna interrogata dalla Polizia

Orrore in Piazza Federico Sacco, a Roma. Alle 7 di questa mattina un passante ha notato in strada una valigia sporca di sangue. Immediato l’allarme. La Polizia giunta sul posto ha notato che all’interno si intravedeva una testa umana con un corpo. Seguendo le tracce di sangue gli agenti sono arrivati davanti alla porta di un’abitazione. All’interno, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), la Polizia ha trovato una donna di 37 anni che ha subito ammesso come il compagno fosse morto da giorni in casa e lei abbia tentato di sbarazzarsi del cadavere, abbandonandolo in una valigia. Sul posto la Squadra Mobile di Roma.

Secondo e prime ricostruzioni, l’uomo, Luca De Maglie, sarebbe morto per overdose. Sarà effettuata l’autopsia.

LA COMPAGNA: “L’HO TROVATO MORTO LUNEDÌ SCORSO”

La morte di Luca De Maglie, rinvenuto questa mattina in una valigia in Piazza Sacco, nel quartiere Pietralata di Roma, risalirebbe a lunedì scorso. A riferire il particolare alla Polizia, sarebbe stata A.R., la 39enne compagna dell’uomo che avrebbe riferito di essere rientrata in casa lunedì mattina e di aver trovato De Maglie privo di vita. Dopo aver tentato un massaggio cardiaco senza risultati, la donna ha trascorso la settimana con il cadavere in casa, fino alla notte scorsa quando avrebbe deciso di sbarazzarsi del corpo abbandonandolo in strada all’interno di una valigia.

UNA STRISCIA DI SANGUE LUNGA CENTO METRI

Una scia di sangue lunga oltre 100 metri, che corre sui marciapiedi e taglia la carreggiata. Una traccia che parte dal portone della palazzina di via Luigi Bellardi 12, dove al quarto piano vivevano A.R. e Luca De Maglie trovato cadavere questa mattina all’interno di una valigia in Piazza Sacco, nel quartiere Pietralata di Roma. La traccia è la stessa che ha condotto la Polizia questa mattina all’appartamento della donna, – ora ascoltata dalla Squadra Mobile – che ha convissuto con il cadavere del compagno per una settimana, prima di provare a sbarazzarsene questa mattina all’alba.

“Un forte odore acre nelle scale condominiali, una puzza incredibile quella che ho sentito questa mattina alle 5 quando sono uscita a portare fuori il cane”, ha riferito una vicina di casa.