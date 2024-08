Veronica Togni in libreria con “Le sette storie della paura per crescere bambini felici”

La divulgatrice e supervisore educativo, specializzata in difficoltà scolastiche e disturbi dell’apprendimento Veronica Togni pubblica “Le sette storie della paura per crescere bambini felici”

Tutti i bambini sperimentano le prime grandi paure: il dottore, il buio, i mostri, i fantasmi, la guerra, essere sbagliati o essere dimenticati. È così anche per il topolino Pip, che non vuole andare in ospedale, e per il cagnolino Giò, che ha paura di trasformarsi in un mostro, e per tutti gli altri piccoli protagonisti di questa raccolta. Le loro storie aiutano bambini e genitori a capire qual è il cuore delle paure più comuni e in che modo si può reagire per elaborarle. Sempre tenendo a mente che la paura non è una nemica, ma un’emozione universale che ci accompagna in ogni fase della vita per proteggerci. L’importante è conoscerla e affrontarla!