Giorgia Cozza in libreria con “Mamma, mi racconti il tuo amore?”

“Mamma, mi racconti il tuo amore?” nasce dalla penna della giornalista comasca, ma valtellinese d’adozione, Giorgia Cozza, autrice di numerosi saggi per genitori e libri per bambini, ed è stato illustrato dall’artista Giulia Dragone.

L’albo racconta “la storia delle storie”, ovvero la storia dell’amore che lega ogni madre al suo bambino. Un amore che inizia ancor prima che la scintilla della vita si accenda nel grembo della mamma “Ti amo dalla prima volta in cui ti ho pensato, immaginato, desiderato”, e cresce sempre più nei mesi dell’attesa “Ti ho amato mentre aspettavo di abbracciarti. E contavo i mesi, le settimane, i giorni”.

Arriva il momento indimenticabile della nascita e arrivano i primi mesi sempre insieme la mamma e il suo piccolo bimbo: “Ti nutrivo di latte e di carezze. Di sguardi e di sorrisi. Ti cullavo, con le braccia, con la voce, con il cuore”. Mesi costellati di sorrisi e tenerezza, ma anche di stanchezza (tanta stanchezza!) e di paura di sbagliare.

La mamma e il suo bambino crescono insieme, giorno dopo giorno e notte dopo notte, fino al momento presente, quando l’amore è così grande che arriva fino al cielo, alle stelle e di più ancora. Piccolo Bimbo pensa al dopo, quando sarà diventato grande. La mamma gli spiega che il suo amore continuerà ad accompagnarlo: “Quando partirai perché il mondo ti aspetta e quando tornerai perché ovunque io sarò, per te sarà sempre casa”.

E dopo ancora? Dopo ancora la storia continua, perché l’amore di una mamma è per sempre.

Questa storia, in cui parole e immagini sono colme di poesia, si rivolge a bambini e bambine dai due anni circa in su, e alle mamme di ogni età. Future mamme che stanno contando i giorni aspettando di abbracciare il loro bimbo, neomamme stanche che stanno muovendo i loro primi passi da madri, mamme di bambini grandicelli, di adolescenti e di uomini e donne adulte. Perchè questa è la storia di un amore che non finisce mai.

Un albo che, tra le righe, sottolinea l’importanza di un amore incondizionato per favorire la fiducia in sé stesso e l’autostima del bambino e dà voce alle paure e alle emozioni delle mamme.

In particolare, quella paura di sbagliare a cui risponde il piccolo protagonista facendosi portavoce di tutti i bambini: “Ma tu sei una mamma bravissima! La più brava mamma del mondo!”

Una pubblicazione fortemente voluta dalla casa editrice per la Festa della Mamma che quest’anno cade il 12 maggio. Il tema, quindi, è quello dell’amore incondizionato ma anche quello della paura di sbagliare, un’emozione che tante mamme hanno sperimentato quando i loro bimbi erano piccolissimi e negli anni della crescita.

Giorgia Cozza è una giornalista ed esperta di infanzia, e collabora con siti e riviste specializzate nel settore materno-infantile. È autrice di diversi libri di successo per grandi e piccini, per affrontare le prime fondamentali tappe della crescita. Per Fabbri ha pubblicato anche Le sette storie del coraggio per crescere bambini felici.

pp 32 – € 15,90 – Dai 4 anni