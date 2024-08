Incendio in un’azienda alimentare a Pozzuoli: distrutti 10 camion-frigo

Pozzuoli, va a fuoco un’azienda alimentare lungo la strada per Pianura. Chiusura provvisoria della linea ferroviaria per Villa Literno e del centro commerciale locale

Una immensa colonna di fumo nera sui cieli di Pozzuoli, Quarto e Marano, in Campania. È stata provocata, dalle prime ore della mattina, dall’incendio che ha colpito un’azienda alimentare a Pozzuoli (Napoli), che si trova lungo la strada provinciale per Pianura. I danni sono ingenti. Per ora sono 10 i mezzi refrigerati distrutti. A fuoco anche un capannone.

Sul posto i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli e quattro squadre di vigili del fuoco con altrettanti autobotti. L’incendio ha determinato sospensione provvisoria della linea ferroviaria Pozzuoli Villa Literno e la chiusura del centro commerciale locale.

A fronte dell’incendio divampato nell’azienda di Pozzuoli, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha riunito, in Prefettura, il centro coordinamento soccorsi. Per ora non si registrano pericoli per la popolazione.

