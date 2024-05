Terremoto Campi Flegrei: evacuate 35 famiglie, scuole chiuse a Pozzuoli e Bacoli

Terremoto Campi Flegrei, evacuate 35 famiglie a Pozzuoli. Oggi scuole chiuse, molte le persone che questa notte hanno preferito dormire nelle tendopoli o in macchina

A seguito delle verifiche dei Vigili del fuoco dopo le scosse di ieri sera sono stati sgomberati in via precauzionale tre edifici nel comune di Pozzuoli. Evacuati 35 nuclei familiari. Sono in corso le verifiche. Molte le persone che questa notte hanno preferito dormire nelle tendopoli allestite dalla Protezione civile o in macchina.

A Napoli ieri sera la terra è tornata a tremare. Alle 20.10 una scossa di magnitudo 4.4: la più forte degli ultimi 40 anni. Attimi di tensione iniziati alle 19.51 con la prima scossa di magnitudo 3.5 con epicentro nella zona Campi Flegrei. L’ultima scossa alle ore 21.46 di magnitudo 3.9 e l’altra poco dopo, alle 21.55, di 3.1.

Intanto per oggi gli istituti di ogni ordine e grado con sedi nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli e sul territorio della IX e X Municipalità di Napoli domani resteranno chiusi. La decisione dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli – Gigi Manzoni, Josi Gerardo della Ragione e Gaetano Manfredi – per lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei registrato nel tardo pomeriggio di oggi e che è culminato in una scossa di magnitudo 4.4 alle ore 20:10. Anche per affrontare tutte le eventuali criticità causate dalla ultime scosse i primi cittadini hanno attivato i Centri operativi comunali – Coc. I vigili del fuoco, avvisano dal Comune di Napoli, sono in ricognizione per monitorare la situazione mentre volontari della Protezione civile sono nelle aree di emergenza.