Esposizione al fumo passivo aumenta rischio sclerosi multipla nei figli

Presentati a Helsinki (Finlandia) durante il Congresso 2024 dell’European Academy of Neurology (EAN), i risultati di un nuovo studio multinazionale suggeriscono che l’esposizione al fumo materno durante la gravidanza o al fumo dei genitori durante la prima infanzia sia associata a un aumento del rischio di sclerosi multipla (SM) più avanti nella vita.

È noto che il fumo attivo è un fattore di rischio per la SM e contribuisce a una prognosi infausta. Ma poco si sapeva finora sul fumo dei genitori e sul rischio di futura SM nei bambini.

«L’esposizione selettiva al fumo dei genitori in tenera età può aumentare in modo differenziato il rischio di SM nella popolazione generale e indipendentemente dall’abitudine al fumo passata o attuale del soggetto» ha detto la ricercatrice principale Caterina Ferri, neurologa presso l’Ospedale Universitario di Ferrara.

Studio multinazionale caso-controllo basato sulla popolazione generale

Lo studio “Environmental Risk Factors In Multiple Sclerosis (EnvIMS)” è uno studio multinazionale in corso caso-controllo basato sulla popolazione che indaga se le esposizioni ambientali passate influenzano il rischio di SM nella popolazione generale. «I fattori precoci della vita sono cruciali nel determinare il rischio di SM, e questo è un campo di ricerca emergente» ha ribadito Ferri.

I dati sull’argomento sono limitati e studi precedenti hanno dato risultati contrastanti, ha aggiunto. «Se si confrontano due studi che sono stati recentemente pubblicati sul fumo materno durante la gravidanza, in uno si dice che non c’è alcuna associazione, mentre l’altro conclude che i figli di madri che fumavano avevano un rischio maggiore di sviluppare SM», ha detto Ferri. È tutto un po’ confuso.

Ferri e colleghi hanno utilizzato i dati delle popolazioni canadesi, italiane e norvegesi in EnvIMS e hanno abbinato più di 4.000 soggetti di controllo per sesso, età e area geografica a poco più di 2.000 casi di SM diagnosticati all’età di 18 anni o più. Tutti i partecipanti hanno completato il questionario EnvIMS-Q, che includeva domande sulla storia di fumo dei loro genitori, incluso il fumo materno durante la gravidanza, il fumo materno durante l’infanzia indipendentemente dal fumo materno durante la gravidanza e il fumo paterno durante l’infanzia.

I risultati sono stati aggiustati in base all’età dei partecipanti, alla storia di fumo e alla storia di mononucleosi infettiva. L’età di insorgenza della SM variava da una media di 33,2 anni in Italia a 37,6 in Norvegia e la durata della malattia era in media di 5,6 anni in Italia, 6,4 anni in Canada e 7,2 anni in Norvegia. Come previsto, chi aveva sempre fumato aveva una probabilità significativamente maggiore rispetto ai non fumatori di sviluppare la SM in Italia (P < 0,000001), Canada (P = 0,02) e Norvegia (P < 0,000001).

Una storia di mononucleosi infettiva è risultata significativamente associata al rischio di sviluppare la SM in tutte e tre le popolazioni studiate.

Differenti associazioni rilevate in Norvegia, Canada e Italia

La maggior parte dell’associazione osservata tra il fumo dei genitori e la SM è stata osservata nella popolazione norvegese, ha riferito Ferri. In particolare, il fumo materno durante la gravidanza è risultato significativamente associato alla SM nei partecipanti in Norvegia (odds ratio [OR], 1,38; P = 0,003). Dopo l’aggiustamento per i fattori confondenti, l’associazione è rimasta significativa solo tra i maschi (OR aggiustato, 1,7; P = 0,017).

L’associazione del fumo materno durante la gravidanza con la SM non è risultata significativa in Italia e in Canada. E sebbene ci fosse una tendenza per il fumo paterno a essere associato alla SM tra i canadesi (OR, 1,27; P = 0,024), questo significato è stato perso dopo l’aggiustamento statistico tra i due sessi.

Non c’è stata alcuna associazione tra il fumo dei genitori e la SM nella popolazione italiana. Quel gruppo di studio proveniva dalla Sardegna, che secondo Ferri è una regione nota per avere un alto rischio familiare di SM, il che potrebbe aver influenzato i risultati localmente.

Alla domanda di uno dei presidenti della sessione se potesse spiegare le discrepanze regionali, Ferri ha osservato che «la SM è multifattoriale. Ogni popolazione ha la propria suscettibilità alla malattia e ci sono molti fattori di rischio genetici e ambientali che interagiscono tra loro».

Si pensa che la suscettibilità sia più alta nelle prime fasi della vita perché «il sistema immunitario si sta ancora sviluppando in quella fase» ha detto Ferri. «Anche la tempistica dell’esposizione a fattori ambientali, per esempio l’allattamento al seno o infezioni come la mononucleosi, è importante. Durante le prime fasi della vita, un’infezione può essere protettiva, ma più avanti nella vita può essere un fattore di rischio».

Inoltre, non c’è «una risposta definitiva al fatto che la causa dell’associazione siano le sostanze chimiche nel fumo di tabacco, o le modificazioni epigenetiche, o una complessa interazione di entrambe» ha detto Ferri.

Fonte: Congress of the European Academy of Neurology (EAN) 2024. Helsinki (Finlandia).