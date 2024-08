Narcolessia: miglioramenti con dieta chetogenica e attività fisica

Una recente indagine ha evidenziato l’efficacia di una dieta chetogenica e di un esercizio fisico costante come trattamenti iniziali per la narcolessia

Una recente indagine ha evidenziato l’efficacia di una dieta chetogenica e di un esercizio fisico costante come trattamenti iniziali per la narcolessia. Lo studio, i cui risultati sono stati presentati a Helsinki durante il Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN) del 2024, ha coinvolto un gruppo randomizzato e controllato e ha rivelato miglioramenti significativi nella sonnolenza diurna eccessiva (EDS) nei pazienti affetti da narcolessia di tipo 1.

Frederike Tepel, ricercatore presso il Centro per la narcolessia e l’ipersonnia dell’Università di Witten/Herdecke in Germania, ha sottolineato la mancanza di linee guida europee specifiche per l’attività fisica e la nutrizione nonostante la richiesta di trattamenti non farmacologici espressa dai pazienti.

Secondo Tepel, sia l’esercizio fisico che la dieta chetogenica hanno portato a miglioramenti paragonabili a quelli dei trattamenti farmacologici, senza effetti avversi documentati. Oltre a ridurre l’EDS, entrambi gli interventi hanno migliorato la fatica e la qualità della vita fisica e mentale. In particolare, la dieta chetogenica ha anche favorito una significativa perdita di peso.

Alimentazione a basso contenuto di carboidrati

I pazienti hanno riportato aneddoti di miglioramenti nella narcolessia seguendo diete a basso contenuto di carboidrati. Nonostante le limitazioni dovute alle dimensioni ridotte del campione, lo studio è considerato il più ampio finora condotto su questo argomento.

Lo studio ha coinvolto 60 adulti con narcolessia di tipo 1, suddivisi casualmente in tre gruppi: esercizio fisico regolare, dieta chetogenica e un gruppo di controllo. I partecipanti dovevano avere più di 18 anni e un indice di massa corporea superiore a 20.

Sono stati esclusi i soggetti con gravi malattie cardiovascolari, impegnati in programmi di perdita di peso, allenamenti intensivi o in trattamento con farmaci influenzanti i meccanismi chetogenici.

Valutata la scala di sonnolenza eccessiva di Epworth

Dei 60 partecipanti, 44 hanno completato lo studio. L’outcome primario era l’EDS, misurata dalla scala di sonnolenza eccessiva di Epworth (ESS), mentre gli outcome secondari includevano la qualità del sonno, la qualità della vita, il benessere, la frequenza della cataplessia e la fatica. Il gruppo di esercizio ha mostrato una diminuzione clinicamente significativa dell’ESS, così come il gruppo chetogenico, mentre il gruppo di controllo è rimasto stabile.

Rolf Fronczek, co-presidente della sessione EAN, ha riconosciuto che molti pazienti con narcolessia si sentono meglio seguendo una dieta a basso contenuto di carboidrati. Ha suggerito che, sebbene la dieta chetogenica sia difficile e costosa, sarebbe utile integrare una dieta a basso contenuto di carboidrati nei consigli comportamentali per la narcolessia.

Tepel ha concordato sulla difficoltà di mantenere una dieta chetogenica, specialmente in contesti sociali. Ha rilevato che la perdita di peso media nel gruppo chetogenico è stata di 6 kg in 10 settimane, con alcuni soggetti che hanno perso oltre 10 kg.

In conclusione, lo studio suggerisce che sia l’esercizio fisico regolare che una dieta chetogenica possono essere trattamenti non farmacologici efficaci per la narcolessia, con benefici che includono miglioramenti dell’EDS, della qualità del sonno e della vita, nonché una significativa perdita di peso. Tuttavia, l’aderenza a una dieta chetogenica può presentare sfide pratiche, rendendo una dieta a basso contenuto di carboidrati un’alternativa più gestibile.