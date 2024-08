“Panettone, ma non è Balocco”: la nuova frecciata di Fedez a Chiara Ferragni

Nuova frecciata di Fedez a Chiara Ferragni. Nel brano inedito, che vede il rapper collaborare con Niky Savage, la frase: “Panettone, ma non è Balocco”

Nuova frecciata in arrivo. Nel suo nuovo brano, featuring Niky Savage, Fedez lancia un’allusione, non troppo velata, all’ex moglie Chiara Ferragni. La canzone in questione non è ancora uscita, ma il rapper l’ha presentata in uno dei tanti dj set che sta facendo durante la sua vacanza in Sardegna. Regione verso cui si sta spostando anche l’imprenditrice digitale dopo la parentesi in Corsica.

A Porto Rotondo, il 34enne ha fatto ascoltare uno spoiler del pezzo. Voci di corridoio dicono che potrebbe intitolarsi “Di Caprio”. Nel testo si ascolta la frase: “Panettone, ma non è Balocco”. Un chiaro riferimento allo scandalo del pandoro che non ha fatto altro che peggiorare la crisi dei Ferragnez, portando alla separazione. Il video, in cui l’artista canticchia la canzone, è diventato virale sui social.

Qualche giorno fa, Fedez aveva anche commentato – senza fare nomi e cognomi – la valanga di notizie sul flirt dell’ex moglie con Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose con compagna e due figli. “È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita”, aveva scritto Fedez criticando lo smodato gossip sulle sue fiamme estive.

