Walter Cardaci è il nuovo Direttore delle Operazioni di Intergroup

Logistica: Walter Cardaci è entrato a far parte di Intergroup in qualità di nuovo Direttore delle Operazioni (COO)

Walter Cardaci è entrato a far parte di Intergroup in qualità di nuovo Direttore delle Operazioni (COO). In aggiunta a questo ruolo, è stato nominato anche Amministratore Delegato per il terminal e le società logistiche del gruppo.

La carriera di Walter Cardaci è caratterizzata da una vasta esperienza in vari settori, tra cui ricerca, energia, industria, marittimo e logistica intermodale.

In tempi più recenti, Cardaci ha svolto il ruolo di General Manager presso un prestigioso terminal marittimo, consolidando ulteriormente la sua esperienza nei settori della logistica e del trasporto marittimo.

Il suo contributo nel settore dei terminal marittimi e della logistica intermodale ha incluso la gestione di importanti progetti di sviluppo e l’espansione delle infrastrutture. Intergroup è certa che la vasta conoscenza e l’esperienza di Cardaci saranno di grande valore per la continua crescita e innovazione del gruppo.

Walter Cardaci attraverso i social ha espresso il suo ringraziamento per il caloroso benvenuto ricevuto e per l’opportunità di unirsi a Intergroup in qualità di nuovo Chief Operating Officer (COO) e Amministratore Delegato per il terminal e le società logistiche. “Sono davvero onorato di far parte di un’organizzazione così dinamica e lungimirante,” ha dichiarato Cardaci.

“Insieme, sono fiducioso che possiamo raggiungere grandi successi e continuare a costruire sulla solida base che è stata stabilita,” ha affermato.