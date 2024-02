Seacor Holdings vende la Container Lines a King Ocean

SEACOR Holdings Inc. ha annunciato di aver concluso la vendita della sua attività di trasporto e logistica nei Caraibi Container Lines LLC a King Ocean Services Ltd

SEACOR Holdings Inc. ha annunciato di aver concluso la vendita della sua attività di trasporto e logistica nei Caraibi SEACOR Container Lines LLC a King Ocean Services Ltd, uno dei principali fornitori di servizi di trasporto e logistica. La transazione include tutte le operazioni e le attività.

King Ocean è specializzata in soluzioni di trasporto marittimo e logistico per quasi 50 destinazioni nei Caraibi e nel Sud e Centro America dalle loro strutture di Port Everglades a Ft Lauderdale, FL. Con sede a Fort Lauderdale, FL, SEACOR Island Lines funge da gateway marittimo critico per quasi 30 destinazioni alle Bahamas e Turks & Caicos che trasportano una gamma di carichi containerizzati e refrigerati. break bulk e attrezzature pesanti tramite liner settimanale e servizio charter. SEACOR ha acquisito SEACOR Island Lines, ex G&G Shipping, nel 2011 e nel corso degli anni ha modernizzato la flotta e migliorato le operazioni e il team di gestione della società per costruire un marchio altamente conosciuto in tutte le isole.

AMA Capital Partners LLC ha agito in qualità di consulente finanziario e Milbank LLP ha agito in qualità di consulente legale di SEACOR. Braemar Corporate Finance GmbH ha agito in qualità di consulente finanziario e Carlton Fields PA ha agito in qualità di consulente legale di King Ocean Services.

King Ocean Services è una compagnia di navigazione a conduzione familiare che fornisce servizi di linea settimanali per i Caraibi e l’America meridionale e centrale. Con l’autotrasporto, il consolidamento e le operazioni di terminal interni, King Ocean è cresciuta fino a fornire soluzioni per tutti gli aspetti del settore dei container e delle spedizioni di break bulk con una mentalità orientata al servizio e una forte dedizione alla regione.