Salvate decine di gatti a Brescia: erano chiusi in una casa tra escrementi e carcasse

Reclusi al buio tra escrementi e carcasse: salvati a Brescia 83 gatti, trovati dai volontari Enpa in un appartamento di proprietà di un’accumulatrice seriale

Cento metri quadri di appartamento interamente ricoperti di urina e escrementi, con carcasse di gatti sul pavimento e altri 83 stipati a vivere lì, da chissà quanto, al buio. È lo spettacolo terrificante cui hanno assistito i volontari di Enpa, giunti in un appartamento di Brescia insieme ad Ats e Polizia locale, dopo la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini allarmati per l’andirivieni di numerosi gatti dalla finestra di un appartamento. Oggi, a una settimana esatta dal primo sopralluogo, si è conclusa l’estenuante operazione di recupero ad opera dei volontari dell’Enpa di Brescia di tutti gli 83 gatti. Erano detenuti in condizioni definite “incompatibili” da un’accumulatrice seriale all’interno di un appartamento nella zona di viale Venezia.

L’ORRORE DESCRITTO DA UNA VOLONTARIA

“Dall’esterno- afferma Pierangela, una volontaria della Protezione Animali di Brescia- non immaginavamo assolutamente l’orrore che poi abbiamo trovato. Si vedevano entrare e uscire dei gatti da una finestra. Quando siamo entrati la prima volta è stato un vero shock! Per terra non riuscivamo neanche a capire cosa stessimo calpestando. I gatti si muovevano ovunque. Un odore, anche per noi che siamo abituati a situazioni estreme, che non avevamo mai sentito prima. Le porte e le finestre erano talmente ricoperte di escrementi che non riuscivamo ad aprirle. C’erano anche carcasse di gatti morti. Un vero inferno”.

L’ACCUMULATRICE SERIALE “DALL’ASPETTO CURATO ED ELEGANTE”

Dopo i vari accertamenti da parte della Polizia Locale è emerso che l’appartamento era di una signora di 58 anni, che viene descritta “dall’aspetto molto curato e elegante” e “convinta di prendersi correttamente cura di questi animali”. Ma “non rendersi conto della realtà in cui vivono e in cui fanno vivere gli animali – spiegano da Enpa – è una caratteristica comune agli accumulatori seriali”. La signora, collaborativa, è arrivata ad un accordo con le istituzioni, lasciando entrare i volontari della Protezione Animali per il recupero. A questo punto è iniziata l’operazione di salvataggio dei felini: il primo gatto recuperato non aveva neanche un mese di vita, spiegano, ed era molto debilitato. Poi c’erano anche diversi esemplari adulti, molto deboli a causa delle infezioni. Mentre il resto dei gatti invece era molto schivo, avendo vissuto a lungo in quella casa al buio, senza poter mai uscire, costretti a vivere tra i loro escrementi. “L’apertura della finestra da parte di qualcuno, non è ancora chiaro chi sia stato, è avvenuta solo una settimana fa”, proseguono.

DOVE SONO ORA I GATTI RECUPERATI

Il bilancio alla conclusione dell’intervento è di 83 gatti recuperati, 11 ora sono ricoverati in strutture veterinarie private e 72 attualmente ospitati presso il canile sanitario. Il lavoro di recupero ha visto impiegati per cinque giorni i volontari dell’Enpa di Brescia che hanno operato in condizioni davvero difficili, di giorno e di notte, per supportare un’emergenza sanitaria e sociale. Ma “il lavoro non è finito- proseguono i volontari- ora che il recupero di emergenza è concluso inizia la fase più lunga ed impegnativa, 83 gatti dovranno essere stabilizzati, identificati, sterilizzati, testati e ricollocati. Ci vorranno settimane, probabilmente mesi, prima che questi gatti abbiamo finalmente tutti il loro posto nel mondo”.

COME AIUTARE

Per sostenere le spese veterinarie e di mantenimento è stata avviata una raccolta fondi ufficiale su PayPal che in due giorni è riuscita ad ottenere circa 1750 euro di donazioni: “Saranno di grande aiuto- riporta la pagina Fb di Enpa Brescia- per saldare i conti dei veterinari, e iniziare i test FIV FELV su tutti i gatti”. Per sostenere l’associazione in questa emergenza si chiede quindi di partecipare alla colletta con una donazione libera tramite account PayPal https://www.paypal.com/paypalme/sostienicienpabs o all’IBAN IT47W0306909606100000178104 con causale Maxi Recupero Agosto. Ma anche cibo secco e umido per gatti è molto gradito: è possibile portarlo alla sede Enpa bresciano negli orari di apertura. “Purtroppo non abbiamo ancora idea di quali saranno i costi finali- scrivono da Enpa Brescia- ma l’eventuale disavanzo delle spese sostenute verrà ripartito poi per le strutture che accoglieranno man mano gli esemplari”.