Giallo di Terento: due ipotesi per la morte del giovane Aaron Engl

È un mistero la morte di Aaron Engl, il giovane di 24 anni trovato vicino a una malga a Terento con la testa quasi decapitata: potrebbe essere stata usata una motosega

Potrebbe essere stata una motosega a colpire e quasi staccare dal collo la testa del povero giovane di 24 anni ritrovato morto ieri mattina in un pascolo sopra Terento, in Val Pusteria in Alto Adige. La vittima si chiamava Aaron Engl, aveva 24 anni e viveva a Terento con i genitori, un fratello e una sorella. Lavorava come boscaiolo. La sua auto è stata ritrovata non lontano dal corpo, nei pressi della malga Raffalt. Accanto al corpo è stata ritrovata una motosega.

I Carabinieri di Bressanone stanno cercando di ricostruire il quadro e stanno interrogando testimoni per capire cosa possa essere successo e se si tratti di omicidio. In caso contrario, potrebbe trattarsi di un tragico incidente. Il giovane utilizzava spesso la motosega per lavoro. Intanto, la Procura ha disposto l’autopsia che sarà effettuata nel pomeriggio. Il caso si presenta molto intricato, ieri il pm di turno Federica Iovene è andato sul posto.

A segnalare la presenza del cadavere sono stati ieri mattina presto alcuni turisti. Il corpo del ragazzo è stato trovato riverso a terra, con un grande ed evidente trauma all’altezza della base del collo. La testa era parzialmente staccata. Gli inquirenti, che stanno lavorando con grande riserbo, non escludono che possa essere stata utilizzata una motosega.