Giallo a Terento, in Alto Adige: trovato il corpo senza vita di un ragazzo

Il corpo di un giovane altoatesino di 25 anni è stato trovato questa mattina vicino ad una malga nei pascoli sopra Terento, in Val Pusteria: aveva la testa quasi decapitata

Un giovane di 25 anni è stato trovato morto questa mattina in alta quota, in un pascolo nella zona di Vandoies, nella campagne di Terento in bassa Val Pusteria, in Alto Adige. Sulla morte violenta non ci sono molti dubbi: il giovane è stato trovato con una profonda ferita alla testa, tanto che sarebbe stato “quasi decapitato”, scrive Il Messaggero. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi ma la principale ipotesi investigativa sembra al momento quella dell’omicidio.

Il giovane è altoatesino ma per il momento non sono state rese note le sue generalità. Il corpo era vicino alla malga Raffalt, in un alpeggio sopra Terento. Stando a quanto scrive il Quotidiano nazionale, il giovane lavorava nella malga. Poco distante c’era la sua auto parcheggiata.

DOVE È STATO TROVATO IL CORPO

Il corpo è stato trovato intorno intorno alle 8 da alcuni turisti: dopo il ritrovamento, sul posto è intervenuto il soccorso alpino della guardia di finanza (specializzato per gli interventi in alta quota) e poi i Carabinieri. Ora si cercano testimoni per ricostruire il quadro di quanto accaduto.

A una cinquantina di chilometri da Terento, a San Candido, nella notte sono state uccise altre due persone: il 50enne Ewald Kuehbacher ha ucciso il padre 90enne e una vicina di casa, poi si è barricato nell’appartamento. L’uomo, quando l’abitazione era ormai circondata dalle forze dell’ordine pronte a fare irruzione, ha tentato di suicidarsi sparandosi alla gola: ora è in fin di vita in ospedale.