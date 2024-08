Giro sotto le stelle a Pompei per Madonna: fan in delirio per la popstar

Madonna a Pompei: la cantante si è ‘regalata’ un giro al chiaro di Luna nell’antica città romana sotto la guida del direttore del parco archeologico

Circa un centinaio di fan ieri si sono radunati all’esterno del parco archeologico di Pompei in attesa dell’arrivo di Madonna Louise Veronica Ciccone, o semplicemente Madonna. La pop star infatti, come annunciato nei giorni scorsi, ha festeggiato il suo 66 compleanno non con un party stravagante, ma con una visita privata e notturna agli scavi dell’antica città romana.

Tra canti dei pezzi forte della popstar, striscioni appesi con dediche, qualcuno ha persino portato dei regali per lei, con la speranza di poterla incontrare e fermare. La visita è avvenuta nelle ore notturne, non subito dopo la chiusura dei cancelli del parco, e dopo il suo arrivo – per mare – nella vicina Castellamare di Stabia. A farle da cicerone Gabriel Johannes Zuchtriegel, il direttore del parco archeologico.

Nei giorni scorsi si erano diffuse fake news relative a un improbabile festa con 500 invitati al Parco archeologico di Pompei che era stato subito smentito, dalla direzione del parco stesso e anche dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. “È una visita del tutto privata nel corso della quale credo ci sarà un incontro con il direttore del Parco”. ha rivelato il prefetto. “La cena non ci sarà e non c’è alcun evento di 500 persone, nulla di tutto questo. C’è soltanto un evento culturale all’interno del parco”, ha aggiunto, spiegando poi che saranno prese “misure che sono previste quando avvengono questi eventi di personalità che possono attrarre molte persone. Adeguate misure per l’evento”.