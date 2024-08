Farmaci Crohn e colite ulcerosa: Eli Lilly acquisirà Morphic

Eli Lilly pagherà circa 3,2 miliardi di dollari in contanti per acquisire Morphic, ottenendo il programma principale di quest’ultima, MORF-057

Eli Lilly pagherà circa 3,2 miliardi di dollari in contanti per acquisire Morphic, ottenendo il programma principale di quest’ultima, MORF-057, una piccola molecola che agisce come inibitore orale selettivo dell’integrina α4β7 studiato per le malattie infiammatorie intestinali (IBD). L’accordo, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre, ha un valore di 57 dollari per azione e rappresenta un premio del 79% rispetto al prezzo delle azioni Morphic del 5 luglio.

MORF-057 è attualmente in fase di valutazione in un programma di Fase II per la colite ulcerosa (UC). Nello studio EMERALD-1, il composto ha mostrato una riduzione significativa di 6,4 punti sul punteggio dell’indice istopatologico di Robarts (RHI) e ha ottenuto un tasso di miglioramento endoscopico del 25,7% alla settimana 12. Quasi il 26% ha anche ottenuto una remissione clinica. Quasi il 26% ha anche raggiunto la remissione clinica. I risultati di un secondo studio di media durata, EMERALD-2, sono attesi per la prima metà del 2025.

Inoltre, MORF-057 è in fase di sperimentazione in un altro studio di Fase II sulla malattia di Crohn. “Abbiamo costruito la piattaforma tecnologica Morphic integrin per cogliere le vaste opportunità offerte dai farmaci terapeutici integrinici”, ha dichiarato Praveen Tipirneni, CEO di Morphic, aggiungendo che MORF-057 potrebbe offrire una migliore efficacia e tollerabilità.

Una volta approvato sarà in competizione con vedolizumab che si somministra per via parenterale.

Come è nata l’azienda

Morphic è stata fondata nel 2015, sulla base delle scoperte del laboratorio di Timothy Springer, immunologo e professore dell’Università di Harvard, che è stato anche un investitore fondatore di Moderna. L’obiettivo di Morphic è stato quello di sviluppare farmaci orali che inibiscono le “integrine”, un tipo di proteina coinvolta in una serie di importanti processi corporei, tra cui l’infiammazione.

La biotech è stata avviata con i fondi di Springer, dello sviluppatore di software Schrödinger e degli investitori del settore life science Polaris Partners e ShangPharma Investment Group. A metà 2016 ha completato un round di raccolta fondi da 52 milioni di dollari che ha coinvolto le società di venture capital SR One e Omega Funds, oltre ai bracci di venture di Pfizer e AbbVie. Morphic si è quotata in borsa tre anni dopo, accumulando altri 90 milioni di dollari.

Un portafoglio gastroenterologico in crescita

“Le terapie orali potrebbero aprire nuove possibilità di intervento precoce in malattie come la colite ulcerosa, oltre a fornire il potenziale per una terapia combinata per aiutare i pazienti con malattie più gravi”, ha osservato Daniel Skovronsky, presidente dei Lilly Research Laboratories.

L’acquisizione aiuterà Lilly ad ampliare il proprio raggio d’azione in gastroenterologia. Lo scorso ottobre, la Fda ha approvato il mirikizumab, l’anticorpo contro l’IL-23p19 di Lilly, per l’UC. Il farmaco ha avuto successo anche in uno studio di Fase III sulla malattia di Crohn ed è attualmente in fase di revisione negli Stati Uniti e in Europa per un’espansione delle indicazioni.

Oltre a MORF-057, Morphic ha una pipeline preclinica di altre molecole per il trattamento di malattie autoimmuni, malattie ipertensive polmonari, malattie fibrotiche e cancro. L’anno scorso ha chiuso un’offerta pubblica di oltre 6,1 milioni di azioni ordinarie a 45 dollari per azione, raccogliendo circa 276 milioni di dollari di proventi lordi.

Per Lilly, l’acquisizione di Morphic rappresenta il primo acquisto biotecnologico del 2024, dopo quelli dello scorso anno. Nel giugno 2023, la casa farmaceutica ha acquisito DICE Therapeutics per 2,4 miliardi di dollari, ottenendo l’accesso alla sua piattaforma proprietaria per farmaci a piccole molecole che interrompono le interazioni proteina-proteina. Il mese successivo, Lilly ha acquistato Versanis per 1,93 miliardi di dollari e nell’ottobre 2023 ha sborsato 1,4 miliardi di dollari per acquisire Point Biopharma.