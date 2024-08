Glucocorticoidi per il Lupus: riduzione delle dosi è possibile

La riduzione graduale della posologia dei glucocorticoidi si sta imponendo come un elemento cruciale per gli obiettivi di gestione del trattamento del Lupus

I glucocorticoidi (GC) rappresentano il principale caposaldo nel trattamento del lupus eritematoso sistemico (LES). Tuttavia, a causa degli effetti avversi a lungo termine, la riduzione graduale della loro posologia (tapering) si sta imponendo come un elemento cruciale per gli obiettivi di gestione del trattamento. Tuttavia, i dati relativi al target di dose ottimale da raggiungere sono contrastanti.

Le raccomandazioni EULAR, come è noto (NdR: di cui abbiamo reso conto nella scorsa edizione del congresso) consigliano il raggiungimento di una dose di glucocorticoidi non superiore a 5mg/die. Tuttavia, la soglia nella definizione validata di lupus low disease activity state (LLDAS) si attesta su dosaggi non superiori a 7.5 mg/die. Inoltre, non è ancora chiaro se sia sicuro e fattibile sospendere i glucocorticoidi dopo aver raggiunto la remissione.

Di questi temi si è parlato durante una sessione del congresso EULAR 2024 a Vienna in due studi di cui proponiamo i dati salienti.

Primo studio (1)

In questo studio, ricercatori italiani hanno valutato il rischio di recidive con i GC rispetto ad una terapia di mantenimento a basso dosaggio, basandosi su un’analisi retrospettiva di dati raccolti prospetticamente da persone con LES. La remissione libera da recidive e i fattori predittivi di questa condizione sono stati valutati rispettivamente nei pazienti in remissione con e senza glucocorticoidi.

Durante il follow-up, 484 pazienti hanno raggiunto la remissione almeno una volta: di questi, 360 hanno interrotto il trattamento con GC, mentre 124 hanno mantenuto il trattamento con questi farmaci ad un dosaggio pari o inferiore di 5 mg al giorno.

Successivamente si sono verificati 85 eventi di recidiva nel corso di un lasso di tempo medio di 87 mesi. Di questi eventi, 48 si sono verificati in quelli che avevano interrotto il trattamento con GC, mentre 37 in coloro che avevano mantenuto il trattamento con questi farmaci a dose ridotta, il che equivale ad un tasso di recidive annuale pari a 8,5 e a 1,65 eventi per 100 pazienti/anno, rispettivamente.

La durata di malattia e la positività agli autoanticorpi diretti verso antigeni nucleari (anti-U1RNP) sono risultati essere, rispettivamente, dei fattori di predizione positivi e negativi di remissione senza recidiva.

Di qui le conclusioni degli autori dello studio che hanno affermato come, alla luce di questi dati, si evinca che la sospensione dei glucocorticoidi dopo un adeguato tapering è sicura e associata a un basso rischio di recidiva.

Secondo studio (2)

Ricercatori afferenti a diversi gruppi internazionali di ricerca hanno voluto verificare se l’abbassamento del tetto massimo di glucocorticoidi nella definizione di LLDAS – per essere in linea con le raccomandazioni EULAR di 5 mg – (LLDAS-5) fosse associata ad una migliore protezione dalle recidive, dall’accumulo di danni d’organo irreversibili e dall’evento letale rispetto alla definizione originale di 7,5 mg (LLDAS-7,5).

I dati sono stati analizzati prendendo a riferimento una coorte longitudinale di 2.213 pazienti affetti da LES. Di questi, il 2,1% era deceduto, il 29% aveva riportato danni d’organo mentre il 67% era andato incontro a recidiva di malattia.

Dai risultati è emerso che la LLDAS-7,5 è stata raggiunta dall’87% dei pazienti nel 47% delle visite, mentre l’83% dei pazienti ha raggiunto la LLDAS-5 nel 42% delle visite, con una sovrapposizione notevole delle percentuali di raggiungimento delle soglie LLDAS prefissate.

Non solo: anche l’entità della protezione fornita dal raggiungimento della LLDAS relativamente alla mortalità, all’insorgenza di danno d’organo irreversibile o alle recidive è risultata simile con entrambe le soglie di dose di GC prefissate.

Questi risultati suffragano l’idea che, nonostante la riduzione della dose di glucocorticoidi rimanga un obiettivo chiave della gestione delle persone con LES, non vi sono prove a sostegno della revisione della soglie LLDAS rispetto a quella in uso. Pertanto, la LLDAS-7,5 dovrebbe continuare ad essere utilizzata sia negli studi clinici che a livello di cure ambulatoriali.

