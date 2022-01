Lupus: meno glucocorticoidi con belimumab

Il trattamento con belimumab si è dimostrato efficace nel ridurre l’impiego di glucocorticoidi in pazienti affetti da lupus eritematoso sostemico

l trattamento con belimumab si è dimostrato efficace nel ridurre l’impiego di glucocorticoidi (GC) in pazienti affetti da lupus eritematoso sostemico. Queste le conclusioni di Be-SLE (Belimumab Summary of Lupus Efficacy), uno studio che ha analizzato i dati di 5 studi clinici randomizzati e controllati in doppio cieco, condotti con belimumab nel LES: BLISS-76, BLISS-52, BLISS-NEA, BLISS-SC e EMBRACE. Lo studio è stato presentato nel corso del recente Congresso dell’American College of Rheumatology.

Razionale e disegno dello studio

I GC giocano un ruolo importante nella rapida risoluzione della sintomatologia del lupus eritematoso sostemico. Il loro impiego cronico, tuttavia, aumenta il rischio di danno d’organo e le raccomandazioni di trattamento vigenti invitano a ridurre o interrompere il trattamento con questi farmaci appena le condizioni cliniche lo permettono.

Belimumab è un trattamento in grado di modificare il decorso di LES che ha dimostrato di possedere un consistente profilo di efficacia in 4 trial clinici registrativi di fase 3.

L’obiettivo dello studio presentato al Congresso è stato quello di analizzare i dati in pool sul LES per valutate una possibile accelerazione della riduzione d’impiego di GC in pazienti randomizzati a belimumab anziché a placebo.

Entrando nello specifico, l’analisi ha messo a confronto i dati in pool su belimumab (10 mg/kg endovena o 200 sottocute) vs. placebo (iv o sc), raccolti a cadenza mensile dal basale fino ad un anno.

Per quanto la riduzione posologica dei GC fosse raccomandata per i pazienti responsivi al trattamento, gli aggiustamenti di dose erano a discrezione dei ricercatori.

L’impiego di GC è stato convertito in dose equivalente di prednisone (mg/die). Una riduzione pari o superiore al 25% dei GC dal basale a ≤7,5 mg/die ad un anno rappresentava un endpoint chiave dell’impiego di GC in tutti i trial.

Un totale di 1.869 pazienti reclutati negli studi clinici sopra menzionati era stato sottoposto a trattamento belimumab iv o sc, mentre 1.217 pazienti erano stati randomizzati a gruppo placebo.

La maggior parte dei pazienti reclutati negli studi era di sesso femminile (94%), con un’età mediana pari a 36 anni (IQR: 18-77). Al basale, sono stati somministrati GC all’88,2% (n=1.648; dosaggio medio= 12,3 mg/die) dei pazienti trattati con belimumab e all’88,7% (n=1.079; dosaggio medio= 12,2 mg/die) di quelli randomizzati a gruppo placebo.

Risultati principali

Ad un anno, il 33,9% dei pazienti in trattamento con belimumab ha sperimentato una riduzione della posologia di somministrazione di GC dal basale, vs. un 27,4% di pazienti del gruppo placebo (OR= 1,41 [IC95%: 1,18–1,70], p=0,0002).

Per contro, l’11,1% e il 16,2% dei pazienti trattati rispettivamente con belimumab e placebo ha sperimentato un incremento della posologia di somministrazione dei GC (OR= 0,65 [IC95%=0,52–0,81], p=0,0001).

Differenze statisticamente significative inerenti l’impiego di GC tra belimumab e placebo sono state osservate già a partire dalla dodicesima settimane per “incrementi di dose di qualsiasi entità” e a 24 settimane per “decrementi di dose di qualsiasi entità).

Da ultimo, la dose media cumulativa di GC fino ad un anno è stata pari a 4.495 mg (4018,8) con belimumab e a 5.096 mg (5.641, 6) con placebo (p=0,024).

Riassumendo

In conclusione, belimumab è risultato associato a riduzioni di entità significativamente maggiore della posologia dei GC rispetto al basale, e ad una dose cumulativa di GC inferiore fino ad un anno rispetto al placebo.

Queste riduzioni si sono verificate precocemente nell’intervallo temporale considerato (un anno), in assenza di indizioni cogenti sulla riduzione posologica dei GC negli studi originali.

Per questi motivi, dunque, i dati di questo studio suffragano l’impiego di belimumab come trattamento “risparmiatore di GC” nella gestione complessiva del lupus eritematoso sostemico.

