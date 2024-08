Da oggi su Rai 1 “Le Cartoline di Camper In Viaggio”

Da stamani su Rai 1 “Le Cartoline di Camper In Viaggio”: in onda nei prossimi giorni il meglio delle prime due settimane di trasmissione

Le esperienze più significative delle prime settimane di viaggio di Tinto e Lorella Boccia. Le ripropone “Le Cartoline di Camper In Viaggio”, in onda da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto, dal lunedì al venerdì per due settimane, alle 11.30 su Rai 1. Il pubblico potrà rivivere alcuni dei momenti più rappresentativi degli itinerari della Sardegna, del litorale laziale e delle isole di Ponza, Ischia e Procida. Verrà raccontato il meglio del territorio che circonda il parco archeologico di Paestum e Maratea.

Poi, dopo una doppia tappa in Sicilia alla scoperta di Trapani e delle bellezze paesaggistiche di Lampedusa, si parlerà di Lecce per un assaggio di Puglia, prima di riprendere il viaggio inedito che porterà Tinto e Lorella in Emilia Romagna e di nuovo in Sardegna, questa volta nella zona sud, per concludere il viaggio del 2024 nella stessa regione in cui è iniziato.