“Camper” su Rai 1 con Marcello Masi in viaggio in Liguria

È la Liguria la protagonista della settimana di “Camper”, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 luglio alle 12.25 su Rai 1. In studio, Marcello Masi, affiancato dal team di esperti, si occuperà di sostenibilità, di consigli medici e di animali. Insieme a lui ci saranno tanti ospiti: tra questi il duo musicale Los Locos e la scrittrice Catena Fiorello. Come di consueto ci saranno collegamenti e reportage realizzati dagli inviati. In particolare, Monica Caradonna si occuperà delle specialità gastronomiche e andrà, ad esempio, a Recco per la famosissima focaccia, a Genova per scoprire qualcosa in più sul basilico e a Imperia per il pregiatissimo olio.

Lorenzo Branchetti girerà alla scoperta di Santo Stefano al Mare, Celle Ligure, Tellaro e di altri affascinanti borghi liguri. Francesco Gasparri visiterà alcuni dei sentieri più suggestivi della regione, come la Via dell’Amore e l’itinerario Calvino. Elisa Silvestrin andrà alla scoperta della Baia del Silenzio (Sestri Levante) e di altre magnifiche spiagge della riviera ligure come quella di Varazze e di Loano. Infine, Maria Onori e Valentina Caruso si occuperanno del castello di Portovenere, della Fortezza di Priamar e di altri patrimoni artistici e archeologici della regione. Da non perdere anche le feste di paese e le sagre di Annalisa Baldi, che andrà alla Contesa del Pozzo della Polenta di Corinaldo, e i consigli di Fabrizio Nonis per cucinare le pizzette di carne e il filetto di maiale a regola d’arte.