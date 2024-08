Esplosione per fuga di gas in un trullo a Cisternino: un morto

Esplosione in un trullo a Cisternino, morto un uomo sotto le macerie. L’incidente è scaturito da una fuga di gas, proseguono gli accertamenti

Grave incidente in Puglia, in provincia di Brindisi, questa mattina: “Dalle 8:25 squadre #vigilidelfuoco di #Brindisi stanno intervenendo a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas“.

Intorno alle 12.30, i Vigili hanno recuperato “il corpo senza vita di uomo”. Tutt’ora “prosegue l’intervento per la messa in sicurezza dell’area e per l’accertamento delle cause”.

I soccorritori questa mattina erano riusciti a prelevare una persona, portata d’urgenza in ospedale in codice rosso: “Soccorsa una donna ferita, in corso ricerche di un possibile disperso”. Nello scatto pubblicato è chiara la violenza dell’esplosione. Sul posto sarebbe arrivato anche il sindaco di Cisternino, Enzo Perrini.