Si avvicina il compleanno di Madonna: la festa sarà in Italia?

A pochi giorni dal 66esimo compleanno di Madonna torna a rimbalzare sui social la possibilità che i festeggiamenti avvengano in Campania, tra Capri – con mega yacht ai Farglioni – e la costiera Amalfitana, passando per Napoli e gli scavi di Pompei. L’artista, nata il 16 agosto, è abituata a organizzare un viaggio per il proprio compleanno. Tutto parte almeno una settimana prima per festeggiare anche quello del figlio Rocco Ritchie, nato l’11 agosto. Il giovane, classe 2000 ed unico figlio nato dall’unione di Madonna con il regista inglese Guy Ritchie, come si legge sul profilo Fb Madonna italian fan attualmente sarebbe in Sardegna.

La pop star ha più volte scelto l’Italia per soffiare sulle sue candeline. Due anni fa la destinazione è stata Noto, nel Siracusano, dove è andato in scena un grande party a tema “surrealista”. In precedenza la cornice era stata la Puglia: una prima volta nel 2017 e poi nel 2021. In entrambi i casa la festa si è tenuta con un ballo a suon di pizzica salentina nella struttura ricettiva Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino.