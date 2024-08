Travis Scott arrestato al Four Seasons Hotel George V di Parigi

Travis Scott arrestato a Parigi per atti di violenza. Il rapper è stato fermato per aver aggredito la sua guardia del corpo

Nuovi guai per Travis Scott. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese Valeurs Actuelles, il rapper è stato arrestato questa mattina per atti di violenza contro la sua guardia del corpo. La Flame, come lo chiamano i fan, è stato fermato per aver aggredito il suo bodyguard questa mattina presto al Four Seasons Hotel George V di Parigi. Secondo fonti della polizia, il rapper era ubriaco.

Non è la prima volta che Scott viene arrestato. A giugno scorso il rapper è finito in manette a Miami con l’accusa di ubriachezza molesta e violazione di proprietà. Dopo aver fatto tremare letteralmente la terra delle città che hanno ospitato i suoi concerti, la Flame in questi giorni si è fermato a Parigi per seguire le Olimpiadi.