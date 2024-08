Il content creator Stefano Cirillo spiazza i fan: “Ho un tumore”

“Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro”: l’annuncio del content creator Stefano Cirillo, molto seguito sui social, spiazza i fan

Momento drammatico per Stefano Cirillo, content creator molto seguito sui social, che ha voluto condividere con i follower l’annuncio della sua malattia. “Comunque la vita è così strana… un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”. Attraverso un video che ha superato i quattro milioni di visualizzazioni, il ventinovenne ha annunciato di avere la leucemia. Nella clip, Cirillo prima si mostra alla guida, poi un’infermiera gli rasa i capelli e in chiusura la commozione, in un letto d’ospedale.

“Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue”, scrive Cirillo rispondendo ad uno dei numerosi commenti di supporto da parte dei fan. Poi, le parole rivolte a chi non ha condiviso la sua scelta di parlare della malattia: “Purtroppo quando non sei in questa situazione non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forza è sano. Il fatto che tra queste milioni di visualizzazioni ci saranno sicuramente centinaia di persone con il cancro che si saranno sentite capite è sano”.

Nell’ultima storia pubblicata ieri su Instagram Cirillo scrive dall’ospedale civile di Brescia: “Come brilla proprio la sera prima dell’inizio del mio lungo percorso”.