Angelo Santangelo in radio con “Un passo dalla Luna”

In radio il nuovo singolo del cantautore casertano Angelo Santangelo “Un passo dalla luna”, un brano dalle sonorità pop, leggero ma riflessivo

“Un passo dalla luna” è un brano dalle sonorità pop, leggero ma riflessivo, che esprime il giusto compromesso cercando di essere in grado di adattarsi senza perdere se stessi. Cos’è davvero giusto? Fare ciò che ti dicono senza rischiare perdendo la propria identità, o mantenerla e osare?

Commenta l’artista a proposito del brano: “Viviamo in una società in cui il giudizio verso gli altri è all’ordine del giorno. Ci dicono continuamente cosa fare facendoci oscillare tra la gioia di un estate e la pesantezza del lunedì. Questo brano è una provocazione per tutte quelle persone che credono di sapere sempre qualcosa in più, che ci portano a vivere una vita frenetica e a stampo. Il messaggio che lascio è di non perdere noi stessi e quello che siamo. Ricordiamoci di inseguire noi stessi e i nostri sogni”.

Nel videoclip di “Un passo dalla luna”, diretto da Antonio Ian Di Giacinto e girato presso la Sala Pose “CentoDue” a Casalnuovo (Napoli), un soggetto “anonimo” interpreta simbolicamente tutte quelle persone che nella vita, incuranti della psicologia del prossimo, si divertono a puntare il dito e/o imporre ciò che per loro è giusto senza mettere in conto che ogni essere umano ha una propria indole, dei propri sogni e delle proprie ambizioni. E’ importante essere se stessi per godersi la vita appieno senza tante paranoie, farsi scivolare quello che viene imposto con rispetto e fermezza. La nostra indole prevale e può diventare la nostra forza più grande.

Biografia

Angelo Santangelo nasce a Caserta nel 1993.

Cantautore e polistrumentista italiano che mescola il cantautorato italiano al sound pop british, con influenze che vanno dal rock, blues, funk, indie. I suoi testi sono introspettivi, spesso racconta dei propri vissuti, ma con una visione aperta a ciò che lo circonda. È un sognatore e ama raccontare dell’amore. Lo fa in modo diretto e quando si approccia a scritture diverse, lo fa comunque con un linguaggio sentimentale e trasparente.

A marzo 2024 pubblica il suo primo singolo “È così giusto”. Attualmente è impegnato nella produzione di altri singoli nell’ottica di pubblicare un disco che racchiuda il senso del suo viaggio artistico e non, fino ad oggi. Non si definisce un cantante ma un comunicatore, in continua evoluzione umana e artistica.

“Un passo dalla luna” è il nuovo singolo.