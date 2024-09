Angelo Santangelo nelle radio con “Stupida illusione”

In rotazione radiofonica “Stupida illusione”, il nuovo singolo di Angelo Santangelo disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming

“Stupida illusione” è un brano esplosivo con una forte energia. Ci sono momenti e incontri nella nostra vita che durano pochi secondi, a volte il tempo di uno sguardo, ecco.. in quel momento nella nostra testa scattano una serie di scene, creiamo finali improbabili, ci chiediamo se sia il caso di avvicinarci e fare il primo passo, oppure lasciare andare, solo che mentre immaginiamo tutto questo la maggior parte delle volte l’altra persona è già andata via lasciando a noi il vuoto di una “Stupida Illusione”.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ci sono sguardi che non dimenticherò mai. Quante volte ci capita di incrociare persone che ci colpiscono senza dire una parola, semplicemente guardandoci negli occhi. Amori illusori, o sguardi che ci fanno riflettere, e quante volte siamo andati fino in fondo per scoprire davvero chi è quella persona che ci ha colpito così tanto? Spesso ci limitiamo a quell’attimo senza approfondire, senza fare mai il primo passo, creiamo tutto un film nella nostra mente e ce lo facciamo bastare, e se invece non ascoltassimo i nostri dubbi e facessimo il primo passo? Certi sguardi ci cambiano la vita.”

Il videoclip di “Stupida illusione” mostra sempre in primo piano l’immagine di Angelo Santangelo in una dimensione intimistica che racconta quell’attimo in cui rimaniamo incantati dall’incontro di uno sguardo e quello che potrebbe nascere.