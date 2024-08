Duchenne: negli Stati Uniti estesa approvazione della terapia genica di Sarepta

La Food and Drug Administration ha sostanzialmente allentato i limiti della prima terapia genica per la distrofia muscolare di Duchenne

La Food and Drug Administration ha sostanzialmente allentato i limiti della prima terapia genica per la distrofia muscolare di Duchenne, con una decisione che potrebbe ampliarne notevolmente l’uso, anche se permangono dubbi sulla sua efficacia.

L’agenzia ha reso disponibile la terapia, chiamata Elevidys (delandistrogene moxeparvovec-rokl) e venduta dalla società di biotecnologie Sarepta Therapeutics, per le persone affette da Duchenne che hanno almeno quattro anni di età e presentano mutazioni in un gene specifico, indipendentemente dal fatto che possano ancora camminare.

Per coloro che sono ancora deambulanti, l’agenzia ha anche convertito l’approvazione condizionata di Elevidys in approvazione completa, il che significa che la sua disponibilità sul mercato in questo contesto non è più subordinata a ulteriori test.

L’autorizzazione per i pazienti Duchenne non deambulanti è subordinata ai risultati di uno studio di fase 3 chiamato Envision, attualmente in corso.

Lo scorso giugno la FDA ha approvato Elevidys solo per alcuni ragazzi di età compresa tra i 4 e i 5 anni, un gruppo che Sarepta stima in circa 400 negli Stati Uniti ogni anno. La nuova approvazione copre circa l’80% dei pazienti Duchenne, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

Questa espansione potrebbe accelerare le vendite, che hanno totalizzato un totale di 334 milioni di dollari, ma che recentemente sono sembrate appiattirsi. Con un prezzo di listino di 3,2 milioni di dollari, Elevidys è uno dei farmaci più costosi al mondo.

“L’approvazione odierna amplia lo spettro di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne che possono beneficiare di questa terapia, contribuendo a soddisfare l’urgente necessità di trattamento per i pazienti affetti da questa malattia devastante e potenzialmente letale”, ha dichiarato Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della FDA. “Rimaniamo fermi nel nostro impegno di contribuire a far progredire trattamenti sicuri ed efficaci per i pazienti che ne hanno disperatamente bisogno”.

Elevidys è stato inizialmente approvato nel giugno 2023 attraverso il percorso di approvazione accelerata, in base al quale la FDA può approvare farmaci per malattie gravi o pericolose per la vita, qualora vi sia un’esigenza medica insoddisfatta e si dimostri che il farmaco ha un effetto su un endpoint surrogato che è ragionevolmente in grado di prevedere un beneficio clinico per i pazienti (miglioramento delle sensazioni o delle funzioni dei pazienti, o se sopravvivono più a lungo), o un effetto su un endpoint clinico che può essere misurato prima della morbilità o mortalità irreversibile e che è ragionevolmente in grado di prevedere un effetto sulla morbilità o mortalità irreversibile o altri benefici clinici.

Questo percorso può consentire un’approvazione anticipata, mentre l’azienda conduce gli studi clinici.

Meccanismo di azione della terapia genica

Elevidys è una terapia genica ricombinante progettata per rilasciare nell’organismo un gene che porta alla produzione della micro-distrofina Elevidys, una proteina ridotta (138 kDa, rispetto ai 427 kDa della distrofina delle cellule muscolari normali) che contiene domini selezionati della proteina distrofina presente nelle cellule muscolari normali.Il prodotto viene somministrato come dose singola per via endovenosa.

Distrofia muscolare di Duchenne

La distrofia muscolare di Duchenne è una rara e grave malattia genetica che peggiora nel tempo, portando alla debolezza e al deperimento dei muscoli del corpo. La malattia è dovuta a un gene difettoso che provoca anomalie o assenza di distrofina, una proteina che aiuta a mantenere intatte le cellule muscolari dell’organismo.

A causa di questo difetto genetico, i soggetti affetti da DMD possono presentare sintomi quali difficoltà a camminare e a correre, cadute frequenti, affaticamento e difficoltà di apprendimento. Possono anche avere problemi cardiaci a causa dell’impatto sulla funzione del muscolo cardiaco e problemi respiratori dovuti all’indebolimento dei muscoli respiratori coinvolti nella funzione polmonare. I sintomi della debolezza muscolare associata alla DMD iniziano tipicamente nell’infanzia, spesso tra i 3 e i 6 anni di età.

La DMD colpisce principalmente i maschi e in rari casi può colpire le femmine. Circa un ragazzo su 3.300 è affetto da questo disturbo. Con il progredire della malattia, possono insorgere problemi cardiaci e respiratori potenzialmente letali. Sebbene la gravità della malattia e l’aspettativa di vita varino, i pazienti spesso soccombono a 20 o 30 anni a causa dell’insufficienza cardiaca e/o respiratoria.