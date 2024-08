Cura precoce dell’Alzheimer: EMA non autorizza lecanemab

Lecanemab per Alzheimer bocciato: i benefici osservati non controbilanciavano il rischio di gravi eventi collaterali, in particolare edema ed emorragie o microemorragie cerebrali

L’ente regolatore dei farmaci dell’Unione Europea ha respinto lecanemab, il trattamento innovativo di Eisai e Biogen per la cura del morbo di Alzheimer precoce. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’agenzia ha raccomandato di non concedere l’autorizzazione in quanto i benefici osservati non controbilanciavano il rischio di gravi eventi collaterali, in particolare edema ed emorragie o microemorragie cerebrali.

Negli studi clinici, il farmaco ha rallentato il declino cognitivo del 27% nei pazienti affetti da Alzheimer precoce, rispetto a un placebo. “La gravità di questo effetto collaterale deve essere considerata nel contesto dell’effetto clinico osservato con il farmaco”, ha dichiarato l’ente regolatorio.

La raccomandazione deve essere formalmente sostenuta dalla Commissione Europea, che di solito segue automaticamente la decisione dell’ente regolatorio.

Lo scorso anno, il farmaco ha ottenuto l’approvazione tradizionale negli Stati Uniti. Venduto con il nome di Leqembi negli Stati Uniti, lecanemab doveva essere il primo farmaco europeo a trattare la malattia neurodegenerativa piuttosto che i suoi sintomi. Il lancio di Leqembi negli Stati Uniti è stato finora poco soddisfacente, con ostacoli dovuti ai suoi requisiti, quali test diagnostici aggiuntivi, infusioni bimestrali e scansioni cerebrali regolari.

Per decenni, un trattamento per la malattia di Alzheimer è stato l’oggetto delle (vane) ricerche dei produttori di farmaci. Un altro farmaco di Eisai-Biogen, chiamato Aduhelm, non è mai riuscito a decollare negli Stati Uniti a causa di dubbi sulla sua approvazione e sui suoi dati, e non è stato approvato in Europa.

In Europa, sette milioni di persone convivono con la malattia che altera il cervello e si prevede che questa cifra raddoppierà entro il 2050, secondo l’organizzazione no-profit Alzheimer’s Europe.

Il 2 luglio l’Fda ha approvato il farmaco per l’Alzheimer Kisunla di Eli Lilly. A differenza di Leqembi, Kinsula richiede un dosaggio predeterminato, che consente ai pazienti di interrompere il trattamento quando le scansioni cerebrali non mostrano più placche amiloidi.

Reazioni dell’azienda

Dal 2014, Eisai e Biogen collaborano allo sviluppo e alla commercializzazione congiunti di trattamenti per l’AD. Eisai è a capo dello sviluppo e della presentazione di lecanemab a livello globale, con entrambe le società che commercializzano e promuovono congiuntamente il prodotto ed Eisai che ha l’autorità sulle decisioni finali.

“Siamo estremamente delusi dal parere negativo del Chmp e comprendiamo che ciò possa essere deludente anche per la comunità dei malati di Alzheimer (AD). deludente anche per la comunità dei malati di Alzheimer (AD). L’AD è una malattia neurodegenerativa irreversibile che pone sfide significative alle persone che ne sono affette, ai loro partner di assistenza e alla società”, ha dichiarato Lynn Kramer, Chief Clinical Officer di Eisai. “C’è un significativo bisogno insoddisfatto di nuove opzioni terapeutiche innovative che mirino alla causa di base della progressione della malattia. Rimaniamo concentrati a fare una differenza significativa per coloro che vivono con l’AD precoce e per le persone a loro più vicine”.

Eisai cercherà di riesaminare il parere del Chmp e collaborerà con le autorità competenti per garantire che il trattamento sia disponibile per le persone affette Alzheimer precoce nell’Unione Europea (UE) il prima possibile.

Lecanemab è già approvato negli Stati Uniti, in Giappone, Cina, Corea del Sud, Hong Kong e Israele e viene commercializzato negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina.

In una nota agli investitori, gli analisti di Jefferies hanno affermato che il riesame dell’Ema potrebbe richiedere circa 60 giorni di revisione attiva e che circa il 39% dei riesami nell’UE ha esito positivo. Tuttavia, gli analisti ritengono che le aspettative a questo punto “sarebbero molto basse” e che il risultato potrebbe essere un’indicazione molto ristretta.

Motivazioni per cui l’Ema ha respinto l’approvazione

Lo studio principale ha dimostrato che dopo 18 mesi di trattamento, il punteggio della CDR-SB nei pazienti trattati con Leqembi è aumentato di 1,21 rispetto all’1,66 di quelli che hanno ricevuto il placebo. Sebbene i pazienti a cui è stato somministrato il farmaco avessero punteggi CDR-SB più bassi rispetto a quelli a cui è stato somministrato il placebo, la differenza tra i due gruppi era ridotta. Il Chmp ha ritenuto che l’effetto osservato di Leqembi sul ritardo del declino cognitivo non controbilanci il rischio di eventi avversi gravi associati al farmaco.

Il problema di sicurezza più importante di Leqembi è la frequente comparsa di anomalie di immagine legate all’amiloide (ARIA), un effetto collaterale, osservato nella diagnostica per immagini del cervello, che comporta edema e potenziali emorragie cerebrali. Sebbene la maggior parte dei casi di ARIA nello studio principale non fosse grave e non comportasse sintomi, alcuni pazienti hanno avuto eventi gravi, tra cui grandi emorragie cerebrali che hanno richiesto il ricovero in ospedale. La gravità di questo effetto collaterale deve essere considerata nel contesto dell’effetto ridotto osservato con il farmaco.

Inoltre, il Chmp ha espresso preoccupazione per il fatto che il rischio di ARIA è più pronunciato nelle persone che hanno una certa forma del gene per la proteina apolipoproteina E chiamata ApoE4. Il rischio è più elevato nelle persone con 2 copie del gene ApoE4, che sono notoriamente a rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer e che quindi potrebbero essere idonee al trattamento con Leqembi.

Nel formulare il proprio parere, il CHMP ha preso in considerazione anche il parere di un gruppo scientifico consultivo di neurologia, che comprendeva esperti come neurologi e persone affette dalla malattia. Nel complesso, il Chmp ha ritenuto che i benefici del trattamento non fossero sufficientemente elevati da superare i rischi associati a Leqembi. Pertanto, ha raccomandato di rifiutare l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE.