Atrofia muscolare spinale: i vantaggi della diagnosi con screening neonatale

I bambini con atrofia muscolare spinale identificati tramite screening neonatale hanno mostrato un migliore sviluppo motorio con un trattamento modificante la malattia

I bambini con atrofia muscolare spinale (SMA) identificati tramite screening neonatale hanno mostrato un migliore sviluppo motorio con un trattamento modificante la malattia rispetto a quelli diagnosticati dopo l’insorgenza dei sintomi, secondo uno studio di coorte tedesco pubblicato su “JAMA Pediatrics”.

Nove su 10 (90,9%) dei bambini identificati con SMA allo screening neonatale hanno acquisito la capacità di sedersi in modo indipendente a un’età mediana di 9 mesi, rispetto al 74,2% dei bambini diagnosticati dopo l’insorgenza dei sintomi che potevano sedersi in modo indipendente a un’età mediana di 14 mesi, riferiscono Janbernd Kirschner, dell’Università di Friburgo, e colleghi.

La capacità di camminare in modo indipendente è stata acquisita dal 63,6% dei pazienti nella coorte screening neonatale a un’età mediana di 17 mesi, rispetto al 14,7% dei pazienti nel gruppo post-insorgenza dei sintomi a un’età mediana di 23,5 mesi, sottolineano i ricercatori.

Sempre più spesso, vari Paesi stanno introducendo lo screening neonatale per la SMA. Negli Stati Uniti, lo screening neonatale SMA è stato adottato in tutti i 50 Stati. Sebbene «una buona risposta con l’inizio precoce del trattamento sia evidente dall’esperienza clinica e da studi non controllati, questo è il primo studio a valutare l’effetto dello screening neonatale con un gruppo di controllo parallelo» affermano gli autori.

Studio tedesco condotto sul registro SMARTCARE

«La situazione in Germania con un progetto pilota regionale ha fornito un’opportunità unica per confrontare i pazienti sottoposti a screening e non sottoposti a screening all’interno dello stesso sistema sanitario» aggiungono.

In particolare, nello studio sono stati utilizzati i dati provenienti da SMARTCARE, un registro per pazienti con SMA comprendente 70 strutture sanitarie in Germania, Austria e Svizzera. I pazienti nati in due stati federali della Germania sono stati sottoposti a screening della SMA per un progetto pilota di screening neonatale e tutti gli altri pazienti sono stati diagnosticati dopo l’insorgenza dei sintomi clinici. Tutti i pazienti hanno ricevuto cure standard all’interno dello stesso sistema sanitario.

Nel complesso, i dati del registro SMARTCARE sono stati utilizzati per valutare tutti i bambini nati tra gennaio 2018 e settembre 2021 con SMA geneticamente confermata e fino a tre copie di SMN2, poiché l’esordio è spesso più tardivo nei bambini con più di tre copie di SMN2. L’analisi è stata eseguita nel febbraio 2023, in modo che i pazienti avessero un follow-up minimo di 18 mesi.

«Il gruppo di studio SMARTCARE rappresenta un’importante aggiunta al corpo di prove a sostegno dello screening neonatale per la SMA, esaminandone l’efficacia nel mondo reale» scrivono Maryam Oskoui, del Montreal Children’s Hospital in Canada, e colleghi in un editoriale di accompagnamento. «L’efficacia includerà i neonati che vengono trattati in ritardo e sono già sintomatici, cioè i bambini che altrimenti sarebbero stati esclusi dagli studi clinici presintomatici».

«Quando si offre consulenza alle famiglie di neonati identificati attraverso i programmi di screening neonatale per SMA o quando si costruisce un modello economico sanitario per questi programmi, è importante considerare i potenziali esiti basati su studi di efficacia piuttosto che sull’efficacia negli studi di trattamento presintomatico» aggiungono.

Le due coorti valutate

Un totale di 234 bambini sono stati inclusi nell’analisi: 44 dalla coorte screening neonatale e 190 dalla coorte post-insorgenza dei sintomi clinici. I punteggi medi CHOP-INTEND [Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders] – per i quali valori più alti indicano una migliore funzione motoria – a 18 mesi erano 59,5 nella coorte screening neonatale e 47,7 nel gruppo post-insorgenza dei sintomi. A 34 mesi, i punteggi erano rispettivamente 62,6 e 52,2.

Prima del trattamento, il 5,8% dei pazienti nella coorte post-insorgenza dei sintomi ha richiesto un supporto ventilatorio permanente e il 10,6% ha utilizzato la ventilazione occasionale. Nello stesso gruppo, il 2,6% dei pazienti ha iniziato la ventilazione permanente dopo il trattamento e il 16,8% ha richiesto la ventilazione intermittente. Nella coorte di screening neonatale, dipendeva dalla ventilazione intermittente il 6,8% dei pazienti.

Inoltre, prima del trattamento, l’alimentazione esclusiva con sondino era richiesta dal 7,4% dei pazienti nella coorte post-insorgenza dei sintomi mentre dal 4,7% dei pazienti della stessa coorte era richiesta l’alimentazione supplementare con sondino. Nella coorte screening neonatale, il 2,3% dei pazienti ha richiesto l’alimentazione supplementare con sondino.

Dopo l’inizio del trattamento, un solo paziente diagnosticato tramite screening neonatale ha richiesto l’alimentazione esclusiva con sondino e 29 pazienti nel gruppo post-insorgenza dei sintomi hanno iniziato a utilizzare l’alimentazione con sondino (12 in modo esclusivo e 17 in modo supplementare). Nessuno dei pazienti ha interrotto l’alimentazione con sondino durante il follow-up.

Limiti e punti di forza della ricerca

I limiti dello studio includono il fatto che i dati dal follow-up minimo a 18 mesi di età non erano disponibili in tutti i pazienti all’interno del registro SMARTCARE, il che potrebbe avere introdotto un bias di sopravvivenza. Tuttavia, lo studio fornisce prove a sostegno dello screening neonatale per la SMA ed è «importante per la prognosi e per consigliare le famiglie per quanto riguarda le aspettative di trattamento» scrivono i ricercatori.

«Mentre i pazienti ancora asintomatici all’inizio del trattamento hanno una buona possibilità di ottenere una deambulazione indipendente» concludono «questo è piuttosto improbabile per coloro che hanno già mostrato chiari sintomi di SMA all’inizio del trattamento».

