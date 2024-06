Tragedia in montagna: morto a 35 anni l’alpinista Luca Bernini

Morto Luca Bernini, un alpinista di 35 anni, originario di Piacenza: è precipitato mentre stava scendendo con gli sci sul versante svizzero del Cervino

Stava scendendo con gli sci sul monte Cervino ma è caduto ed è precipitato: è morto così Luca Bernini, un alpinista di 35 anni, originario di Piacenza. Era un alpinista esperto, istruttore del Cai di Piacenza. L’incidente è successo ieri mattina intorno alle 8, mentre il 35enne si trovava sul versante svizzero del Cervino insieme ad un amico. I due erano saliti fino ad un’altezza di 4.050 metri e poi si sono messi gli sci per scendere lungo la parete est. Nella discesa, stando a quanto ricostruito per il momento dalla Polizia svizzera, Bernini ha perso l’equilibrio ed è caduto per alcune centinaia di metri. L’amico ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati immediatamente. Ma per Luca non c’è stato niente da fare. Il corpo è stato recuperato da Air Zermatt. Per ricostruire la dinamica esatta è al lavoro la Polizia cantonale di Sion.

ALPINISTA PER PASSIONE

Bernini era un grande appassionato di arrampicata e in particolare di ferrate. Il suo profilo Instagram è pieno zeppo di foto e video di ‘imprese’. alcune fatte in solitaria, tante con la fidanzata Alessia e altre in gruppo con amici. Documentava tutte le scalate con tanto di cartina a indicare il percorso e immagini in cui evidenziava la ‘traversata’ fatta. Nel profilo Instagram si presentava così: “Nato nel 1989, vivo da allora, aggiornerò al momento della dipartita”.

PER IL MONDO DELLA MONTAGNA È LA TERZA TRAGEDIA IN UN MESE

La tragica di morte di Luca si somma ad altre due terribili morti ‘eccellenti’, per il mondo dell’alpinismo e degli sport di montagna, che sono drammaticamente avvenute nell’ultimo periodo, nell’arco di poco più di un mese. In Valle d’Aosta, ai primi di maggio, è morto Denis Trento, 41 anni, campione di scialpinismo: è caduto mentre effettuava un’escursione con le pelli sul monte Paramont che si trova di fronte alla casa dove viveva con la sua famiglia. Sempre in Valle d’Aosta, pochi giorni fa, è morto lo sciatore Jean Daniel Pession, caduto durante un incidente con gli sci sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion, sopra Champoluc (Aosta). Il 27enne, componente della squadra di Coppa del mondo, stava facendo un’escursione con la fidanzata Elisa, deceduta anche lei. Erano entrambi valdostani.