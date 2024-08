Scivola sulle rocce durante arrampicata: morto il pallanuotista Giorgio Allegri

Giorgio Allegri, un giocatore di pallanuoto, era in montagna per fare una gita sulle Dolomiti insieme ad alcuni amici quando è scivolato fra le rocce ed è morto

Avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto tra le rocce: è morto così Giorgio Allegri, un giovane di 26 anni di Ravenna che ieri, venerdì 23 agosto, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna. Il giovane stava facendo un’escursione in Veneto, sulle Dolomiti, insieme ad alcuni amici quando è caduto in un dirupo per circa 150 metri. È stato soccorso, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

LA CADUTA LUNGO IL SENTIERO TIVAN

Stando alle ricostruzioni, Allegri stava camminando lungo il sentiero Tivan, sul monte Civetta, nel comune di Alleghe (in provincia di Belluno) con alcuni amici: il gruppo si stava dirigendo al rifugio Coldai, che si trova appunto sul monte Civetta. A dare l’allarme, non appena il giovane è caduto, sono stati gli amici che erano con lui: mancava poco alle 18 di ieri. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che stava tornando da una missione, è arrivato in fretta sul sentiero per salvare il giovane, ma le sue condizioni erano gravissime. Sistemato in barella, il 26enne è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso di Pieve di Cadore, dove purtroppo è morto. Gli amici sono sotto choc. Laureato in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, Allegri era un giocatore di pallanuoto: aveva giocato anche in serie B e C.