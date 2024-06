La finale degli Europei Under 17 Italia-Portogallo in diretta Tv su Rai 2

Europeo Under 17, oggi pomeriggio in diretta Tv su Rai 2 la finale Italia-Portogallo. Azzurrini a caccia del primo titolo della loro storia

L’ultima volta in finale era stato cinque anni fa, nel 2019, quando Udogie, Esposito e Colombo – autore dell’inutile doppietta – uscirono sconfitti 4-2 dall’Olanda. Stavolta ci proveranno gli Azzurrini di Massimiliano Favo a portare per la prima volta la selezione Under 17 dell’Italia in vetta all’Europa, dopo tre tentativi falliti (2013 e 2018, oltre al 2019): la finale contro i pari età del Portogallo, conquistata dopo l’1-0 in semifinale alla Danimarca, rete decisiva del centrocampista della Roma Federico Coletta, in programma mercoledì 5 giugno alle 19.30 al Limassol Stadium di Cipro, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti.

C’è un solo precedente, a livello continentale, tra le due selezioni, ed è del 13 maggio 2019 a Dublino. La formazione dell’allora tecnico Carmine Nunziata, che adesso guida l’Under 21 azzurra, s’impose 1-0 al Tolka Park nei quarti di finale del torneo, con il gol al 26′ di Franco Tongya, che all’epoca indossava la maglia della Juventus mentre oggi è stato appena eletto miglior calciatore proprio del campionato cipriota, dove gioca con l’AEK Larnaca.