Chiara Ferragni cucina da sola: ai fornelli per un risotto con gli asparagi

Chiara Ferragni si dà alla cucina: si è preparata una cenetta in solitaria, optando per un risotto agli asparagi accompagnato da speck e caprese. Non mancano un bicchiere di vino e la candela

Un risotto agli asparagi cucinato “con amore”. E mangiato poi, in solitaria, con tovaglietta e anche candela. È un contesto inedito per Chiara Ferragni, influencer da milioni di follower, quello postato nelle storie di ieri sera: la ragazza infatti, reduce da un weekend a Forte dei marmi (dove c’era anche Fedez e non è chiaro se i due si siano incrociati), si è ritirata in cucina per preparare una cenetta “made with love”. Nella foto dei fornelli, dove si vedono le pentole con il cibo in preparazione, Ferragni ha messo anche una sfilza di cuoricini rossi.

LA CENETTA APPARECCHIATA

Stando a quanto si vede dalle foto, sembra che l’influencer abbia optato per un risotto agli asparagi, cucinando le punte di asparagi a parte insieme a fettine di speck. Più tardi, poi, si vede la cena apparecchiata, con tovaglietta, posate, bicchiere in vetro e una bottiglia di vino bianco. E anche una candela. Nel piatto principale c’è il risotto, accompagnato da asparagi e speck, in un altro piattino c’è una mini caprese, con una piccola mozzarella e dei pomodorini. Una cenetta curata anche se consumata (chissà?) da sola. Forse un modo per prendersi cura di sè? Tutto può essere, non resta che augurare all’influencer buon appetito. Chissà che dopo la fine della storia con Fedez e la grande rivoluzione in atto nella sua vita, l’influencer non riscopra una vena culinaria tra le sue passioni. Fino a ora, vederla ai fornelli era una vera rarirà. Anzi, in un’occasione il fatto che lei si mettesse ai fornelli era stato l’oggetto di una storia molto ironica di Fedez: si trattava di un piatto pronto da riscaldare.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)