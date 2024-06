Jennifer Lopez annulla il tour: aria di crisi con Ben Affleck?

Gossip, Jennifer Lopez annulla il tour: crisi con Ben Affleck o flop? Per i media americani, il problema principale tra i due sarebbe il diverso approccio con la stampa

Jennifer Lopez ha annullato il tour nel Nord America, in programma in questi mesi, come ha confermato Live Nation: “Jennifer vuole prendersi del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi“. Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore sul web, sarebbero due le motivazioni: una crisi con Ben Affleck o il flop della vendita dei biglietti, che ha fatto prendere la decisione all’entourage di JLo si ritirarsi per evitare l’imbarazzo dei palazzetti quasi vuoti.

La popstar avrebbe dovuto portare in tour il suo album da solita ‘This is me…Now’. Ma all’apertura del botteghino le vendite non avrebbero soddisfatto le aspettative. “Sono completamente addolorata e devastata all’idea di deludervi. Per favore, sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme”, ha detto Lopez ai fan.

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è arrivato al capolinea? Si vocifera un divorzio imminente tra i due: lei è stata avvistata insieme alla sua assistente intenta a visitare alcune ville senza Ben e lui è sempre più schivo. Secondo i media americani, il problema principale tra i due sarebbe il loro diverso approccio con la stampa: lei è più disponibile a raccontare il suo privato, lui più riservato.