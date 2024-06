Ricavi di Snam in lieve flessione nel primo trimestre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2024. I ricavi totali del primo trimestre 2024 hanno raggiunto gli 895 milioni di euro, ovvero in calo dell’1,9% rispetto al primo trimestre 2023 e in aumento dei ricavi regolati legati all’attuazione del piano di investimenti, all’aumento del WACC e ai maggiori incentivi output based. In calo i ricavi del business dell’efficienza energetica, soprattutto nel settore residenziale, precisa SNAM nel suo comunicato stampa.

EBITDA: 703 milioni di euro (+17,8%), grazie alla crescita dei ricavi regolati, in parte assorbita dal minor contributo del business della transizione energetica.

Utile netto rettificato di Gruppo: 335 milioni di euro (+11,3%) attribuibile all’effetto della crescita dell’EBITDA, in parte compensato dall’incremento degli ammortamenti connessi all’entrata in esercizio degli investimenti realizzati e dalle svalutazioni correnti di asset, nonché da un aumento degli oneri finanziari dovuto principalmente al rialzo dei tassi di interesse.

Indebitamento finanziario netto: 15.793 milioni di euro (+523 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023), in aumento principalmente per gli investimenti effettuati nel periodo e per il pagamento dell’acconto sul dividendo 2023.

Investimenti complessivi: 462 milioni di euro (+47,5% rispetto al primo trimestre 2023), per maggiori investimenti legati al potenziamento dei terminal di Ravenna e Piombino. Del totale degli investimenti totali, il 55% è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il 34% con la tassonomia dell’UE.

“I risultati del primo trimestre 2024 sono molto positivi, con gli investimenti e i principali indicatori che mostrano una robusta crescita, sia per il business domestico che per quello delle nostre consociate, in un contesto di continua volatilità a livello globale. I risultati raggiunti e la visibilità del nostro business ci permettono di migliorare la guidance sull’EBITDA e sull’utile netto al 2024, con una significativa accelerazione rispetto agli obiettivi del nostro piano industriale”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam Stefano Venier.