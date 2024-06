Donald Trump apre il profilo TikTok e fa subito il pieno di follower

Fresco di condanna, Donald Trump apre un profilo Tik Tok e in poche ore accumula tantissimi follower: sfiorano quota 1 milione

Fresco di condanna per i pagamenti all’ex pornostar Stormy Daniels, Donald Trump sbarca sul social Tik Tok e in poche ore guadagna follower su follower, superando il milione. Trump, che è candidato per una mandato bis come presidente degli Stati Uniti per le presidenziali del 5 novembre, ha fatto il suo esordio su Tik Tok con un video in cui annuncia la novità.

Il video è postato dall’Ultimate Fighting Championship, in cui Trump fa il suo ingresso trionfale tra gli appalusi. Ad annunciare lo sbarco dell’ex presidente su Tik Tok è Dana White, presidente dell’Ufc e personaggio televisivo molto conosciuto in America. “It’s my honor”, risponde Trump che poi scende nell’arena acclamato da applausi e fermandosi per stringere mani e fare selfie. E arriva fino al ring. “It was a good walk on”, dice Trump alla fine. Il video, in poche ore, ha messo insieme milioni di visualizzazioni.