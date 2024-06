I Me contro Te tornano al cinema con “Operazione Spie”

Me Contro Te tornano al cinema con Operazione Spie: “È l’ultimo film della saga, ma le sorprese non finiscono. Ora pensiamo al matrimonio”

I Me Contro Te, nonché la coppia dei record, tornano al cinema con ‘Operazione Spie’. Da domani nelle sale con Warner Bros. Pictures, il film – sempre per la regia di Gianluca Leuzzi – torna alle origini del villain delle loro avventure, il Signor S., per l’attesa resa dei conti. Non mancheranno avventura, nuovi brani, coreografie e colori. In questo film, l’ultimo della saga, l’armonia del Pianeta è minacciata dall’Alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto e i Me Contro Te insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo.