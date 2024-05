Strade intasate in Alto Adige: tutta colpa di Google Maps

Così Google Maps ha svuotato un’autostrada e bloccato l’Alto Adige: il navigatore s’è inventato un’interruzione che non c’era, e l’effetto lemmings ha fatto il resto

E’ l’effetto lemmings. Il navigatore ti dice dove andare e tu vai. Se tutti hanno lo stesso navigatore, tutti seguono le stesse indicazioni. La strada più veloce? La più breve? Ormai gli automobilisti si muovono sulla fiducia cieca in Google Maps e fratellini. E’ così che giovedì, all’uscita dell’Autostrada del Brennero di Vipiteno e sulle strade secondarie dell’Alto Adige verso l’Austria s’è bloccato tutto. Code dalle 11 del mattino fino a sera. Colpa, appunto, di Google Maps. Il navigatore ha segnalato un’interruzione che non c’era: uscire a Vipiteno, prego. Detto, fatto. Tutti assieme inchiodati nel traffico secondario, con l’autostrada deserta. Ops….

In alcune gallerie della A22 sono effettivamente in corso dei lavori, ma le carreggiate non sono chiuse come indicava invece l’applicazione. Le auto, come una filata di formiche, hanno preso tutte la deviazione indicata: uscita di Vipiteno, e strade statali. Una inedita coda tra i piccoli paesi della zona fino al confine con l’Austria.

L’uomo ha dovuto risolvere col fattore umano: segnali luminosi in autostrada e personale per avvertire gli automobilisti. Fidatevi, potete continuare in autostrada. Alcuni non ci hanno creduto: Google Maps non sbaglia mai, no?