Da Scarperia alla Cina: su Rai 1 torna “Passaggio a Nord Ovest”

Anche questa settimana “Passaggio a Nord Ovest” – il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 25 maggio alle 15.00 su Rai 1 – partirà per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia, mostrando fenomeni naturali spettacolari. Insieme ad Alberto Angela, gli spettatori scopriranno nel borgo di Scarperia, in Toscana, un museo molto particolare: quello dei Ferri taglienti. Il bellissimo Palazzo dei Vicari, di impianto trecentesco – che conserva, tra l’altro, un oriolo del Brunelleschi e un archivio preziosissimo di documenti antichi – ospita oggi il museo dei Ferri taglienti, dove sono esposte varie tipologie di coltelli, forbici, articoli per l’agricoltura e accessori per la manutenzione dei fucili. Si passa poi a esplorare la cultura Guanci, una delle più sconosciute e affascinanti dell’Europa meridionale. I primi abitanti delle Isole Canarie mummificavano i loro morti, ma la loro origine è rimasta avvolta nel mistero. Eppure – grazie a uno studio unico condotto in Europa con le strumentazioni più nuove (dalla tac agli acceleratori di particelle) sul Dna di una mummia – medici, specialisti forensi, scienziati e storici cercheranno di svelare gli enigmi che circondano la cultura Guanci.