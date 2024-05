Fedez e Iovino trovano un accordo: il personal trainer non querelerà il rapper

Accordo tra Fedez e Iovino, il personal trainer non lo querela. La conferma arriva da fonti legali raggiunte da Dillinger News di Fabrizio Corona

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo: il personal trainer romano ha deciso di non querelare il rapper, in merito alla presunta aggressione avvenuta tra il 21 e il 22 aprile scorso a Milano quando un gruppo di uomini – tra questi ci sarebbe anche Fedez – ha pestato Iovino nei pressi della sua abitazione. La notizia arriva da fonti legali, come anticipa il sito Dillinger News di Fabrizio Corona.

COSA È SUCCESSO TRA FEDEZ E IOVINO

Dalle prime indagini è emersa una lite tra Fedez e Iovino in una nota discoteca milanese, conclusa con l’aggressione riportata dalle cronache. Iovino ha subito rifiutato il trasporto in ospedale e non ha collaborato alle indagini. Se entro la fine di luglio Iovino non presenterà una querela – non dovrebbe per via dell’accordo – le accuse di lesioni e percosse contro Fedez cadranno automaticamente. Stando alle fonti legali, però, potrebbe rimanere in piedi solo la querela per rissa.