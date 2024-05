Mazzancolle in pastella di Arostina Bauer con verdure: la ricetta

Mazzancolle in pastella di Arostina con verdure primaverili: l a favolosa ricetta di pesce di Gabriella con gli ingredienti per farla a casa

In primavera iniziano a spuntare deliziosi ortaggi, da gustare appena raccolti in originali e profumati piatti. La Foodblogger Gabriella ha scelto i ravanelli, e li ha abbinati a carote e ad asparagi per creare un contorno super appetitoso. L’ideale per accompagnare le mazzancolle e la sua squisita pastella preparata in casa.

Qual è il trucco di Gabriella per rendere la ricetta ancora più gustosa? Un cucchiaio di Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer, un preparato aromatico, dedicato agli amanti dei sapori semplici ma raffinati. Ottimo per impreziosire piatti a base di pesce, è privo di lattosio e glutine, pensato anche per chi presenta specifiche esigenze.

Ingredienti:

○ 16 mazzancolle fresche

○ 100 g di farina

○ 100 g di acqua fredda meglio frizzante

○ 1 cucchiaio di Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer

○ olio di semi di arachide per frittura

○ 4 asparagi

○ 4 ravanelli rossi

○ 1 carota

○ 40 g di cipolla bianca tritata finemente

○ olio evo

Preparazione:

Iniziate la preparazione lavando accuratamente le mazzancolle.

Quindi, in una ciotola versate 1 cucchiaio di Arostina Aglio e Prezzemolo Bauer, la farina, l’olio e poco per volta l’acqua frizzante fresca. Mescolate bene con la frusta.

A questo punto, lavate e tagliate a pezzettini gli asparagi e cuoceteli in padella antiaderente con olio e cipolla bianca.

Ora, prendete la carota, pelatela servendovi del pelapatate e con una tempera verdure ricavate un fiore che servirà per decorare il vostro piatto.

Adesso tagliate a fettine il ravanello rosso, precedentemente lavato.

Immergete le mazzancolle nella pastella e friggetele in olio di semi di arachide caldo. Scolate ed impiattate con le verdure primaverili.