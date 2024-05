Sull’iPhone arriva la funzionalità per non sentire il mal d’auto

Iphone: “Vehicle Motion Cues” è una nuova funzionalità che in teoria dovrebbe ridurre gli effetti della chinetosi, altrimenti detto “mal d’auto”

Apple ci tiene a non farci mai staccare gli occhi dall’iPhone, nemmeno in auto (non vale per chi guida, ovviamente). E allora s’è inventata – dice – un modo per non vomitare, per vitare che la concentrazione sullo schermo mentre viaggiamo ci dia la nausea. Si chiama “Vehicle Motion Cues”, ed è una nuova funzionalità che in teoria dovrebbe ridurre gli effetti della chinetosi, altrimenti detto “mal d’auto”.

“La ricerca mostra che la chinetosi è comunemente causata da un conflitto sensoriale tra quello che una persona vede e quello che sente – spiega Apple – questo può impedire ad alcuni utenti di utilizzare comodamente il suo iPhone o iPad quando viaggiano su un veicolo in movimento”.

Il trucco sta nello sfruttare dei puntini neri che sullo schermo seguiranno la direzione del movimento del veicolo grazie ai sensori integrati nell’iPhone (o iPad) e si sposteranno riducendo i conflitti sensoriali senza interferire con il contenuto.