Salta l’ospitata di Fedez nel programma di Cattelan: tutta colpa dell’indagine

Fedez indagato, la Rai lo taglia fuori dal programma di Cattelan: salta l’ospitata nella prima puntata del nuovo programma del 20 maggio

Fedez non parteciperà al nuovo programma di Alessandro Cattelan, “Da vicino nessuno è normale”, che debutta sulla Rai lunedì prossimo 20 maggio su Rai 2. Il rapper era previsto come ospite clou della serata, ma a quanto si apprende la sua partecipazione sarebbe stata annullata. Conseguenza, pare, delle vicende degli ultimi giorni, che hanno visto diffondersi la notizia della sua presunta partecipazione alla rissa con Cristiano Iovino. La notizia che Fedez, al secolo Federico Lucia, sia indagato si è diffusa ieri. Oggi, stando a quanto annuncia l’esperto di gossip Davide Maggio, la Rai avrebbe preso la decisione di far saltare l’ospitata di Fedez a causa dei fatti degli ultimi giorni.

“A stoppare l’ospitata- si legge sul sito davidemaggio.it- sarebbe stata la produzione che avrebbe fatto un passo indietro probabilmente in considerazione del momento delicato del rapper. Quest’autunno era già saltata l’ospitata di Fedez a Belve (la Rai non gli aveva perdonato i fatti di Sanremo 2023) per poi essere recuperata in primavera”.

Non è la prima volta che Fedez va incontro a tensioni e polemiche legati a sue apparizioni in Rai. Era già successo, ad esempio, quando al concertone del Primo maggio del 2021 fa lesse un discorso contenente riferimenti politici che era stato definito “inopportuno” dalla vice direttrice della Rai. Fedez, a posteriori, fece sapere di non aver accolto la richiesta di ritoccare alcuni passaggi del discorso. Un’latr aondaga di polemiche la provocò poi l’anno scorso, nel corso di Sanremo 2023, prima con l’esibizione in cui strappò la foto del viceministro Galeazzo Bignami e poi con il bacio a Rosa Chemical nella serata della finale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).