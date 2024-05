Conte al Congresso dei magistrati attacca il premierato

Il leader del M5s Giuseppe Conte al congresso dell’Anm: “Il premierato è un patto scellerato per stravolgere la Costituzione”

Siamo a un “bivio storico per il nostro Paese. Il governo, insieme alle forze di maggioranza però hanno trovato un punto di equilibrio. Io l’ho definito subito il ‘pactum sceleris’ perche è un compromesso di potere destinato a garantire la permanenza nel governo delle proprie funzioni. Ciascuna delle forze di maggioranza ha individuato un pilastro della Costituzione da riscrivere con il risultato complessivo di stravolgere le fondamenta stesse su cui è stata eretta la nostra architettura costituzionale”. Lo dice il leader M5s intervenendo al congresso delll’Anm a Palermo

“Fratelli d’Italia- aggiunge- riscrive il sistema di governo nazionale, la Lega il sistema di governo regionale, Forza Italia si sta industriando insieme al ministro Nordio per rivedere il principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Ove questi tre distinti progetti che si combinano in questo ‘pactum sceleris’, venissero attuati avremo un premier che assomma in se poteri rafforzati, una sorta di caudillo in versione italiana. Privo di reali contrappesi, risultando esautorata la figura del Capo dello stato, emarginato il parlamento e, in prospettiva, assoggettati i magistrati al condizionamento del potere politico. È questo il disegno”.

CONTE: RIFORMA DA AVVENTURIERI, ASSONANZE CON PIANO RINASCITA P2

“Ora pensare di realizzare un nuovo ordinamento costituzionale che è incentrato sul rafforzamento delle prerogative del potere politico, che non è mai stato sperimentato in nessuna altra parte del mondo, ed è frutto di un compromesso di potere. Ecco, questo lo dobbiamo denunciare e lo denunciamo con forza, è avventurismo irresponsabile”, ha spiegato Conte. “Il quadro complessivo di queste riforme- spiega- ci collocheranno in un’area che potremmo classificare come delle post democrazie, con una impronta autoritaria“. Per Conte si tratta di una riforma “spregiudicata”, da “avventurieri”. È evidente che la svolta autoritaria comporta un disegno riformatore che presenta delle assonanze con il progetto di Rinascita democratica della P2. Sono evidenti queste assonanze”.

CONTE: SI STANNO RICREANDO PREMESSE NUOVA STAGIONE TANGENTOPOLI

“Di fronte a episodi diffusi di corruzione, perversi intrecci tra politica e affarismo aggravati spesso da infiltrazioni mafiose, c’è una reazione indecorosa che dobbiamo denunciare con forza. Perché quell’azione ha il semplice e chiaro obiettivo di delegittimare la vostra azione. Questa maggioranza sta offrendo uno spettacolo pessimo. La politica, nel suo complesso, sta offrendo uno spettacolo pessimo. Nessuna volontà di voler recuperare un ethos pubblica Con il risultato che si stanno ricreando, lo sto denunciando, le perverse premesse di una nuova stagione di Tangentopoli su tutto il territorio nazionale. E attenzione: governo e maggioranza cosa stanno facendo in tutto questo? Non è che si mostrano indifferenti, stanno sistematicamente indebolendo gli strumenti di contrasto della corruzione in generale e dei reati dei colletti bianchi”, ha detto Conte.