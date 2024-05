Malattia di Crohn: con upadacitinib meno dolore addominale

upadacitinib 45 mg una volta al giorno ha fornito un miglioramento del punteggio del dolore addominale entro la prima settimana in pazienti con malattia di Crohn

Secondo un’analisi dei dati, upadacitinib 45 mg una volta al giorno ha fornito un “rapido sollievo” della frequenza delle feci e del punteggio del dolore addominale entro la prima settimana di terapia di induzione in pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a severa. La remissione clinica e la risposta sono state più elevate con upadacitinib a partire dalla settimana 2. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology.



La malattia di Crohn (CD) è una malattia cronica infiammatoria gastrointestinale immunomediata recidivante e remittente. I pazienti manifestano diarrea, dolore addominale, nausea, affaticamento e perdita di peso, con conseguenti impatti negativi sulla qualità della vita (QOL).

Lo studio STRIDE-II (he Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease) ha delineato la risposta sintomatica come obiettivo immediato; clinico remissione e normalizzazione dei biomarcatori infiammatori come bersagli intermedi; guarigione endoscopica e miglioramento della qualità della vita come obiettivi terapeutici a lungo termine per i pazienti con malattia di Crohn.

Un miglioramento sintomatico ritardato può avere un impatto negativo sui pazienti, comprese ricadute prolungate, riduzione della qualità della vita e produttività lavorativa ostacolata e presenzialismo.

Inoltre, il raggiungimento del controllo sintomatico in tempi più precoci può essere un fattore predittivo di risultati a lungo termine. Il tempo necessario per ottenere la risposta clinica per le terapie attualmente approvate varia generalmente tra 2 e 6 settimane, ad eccezione dei corticosteroidi. Sebbene i corticosteroidi forniscano un sollievo rapido ed efficace a breve termine, sono associati a effetti collaterali sfavorevoli a breve e a lungo termine e non sono efficaci come trattamento di mantenimento. Resta una carenza di terapie efficaci e ad azione rapida per i pazienti con patologia da moderata a grave.

Upadacitinib (UPA), un inibitore orale della Janus chinasi, è approvato per il trattamento della malattia di Crohn (CD) attiva da moderata a grave. Poiché la risposta sintomatica è un importante obiettivo terapeutico iniziale per i pazienti, in questo studio è stata valutata la rapidità del miglioramento sintomatico nei pazienti che ricevevano terapia di induzione con UPA 45 mg una volta al giorno (UPA45).

“Negli studi di induzione U-EXCEL e U-EXCEED, upadacitinib 45 mg assunto una volta al giorno ha dimostrato un’efficacia significativamente maggiore rispetto al placebo per gli endpoint co-primari di remissione clinica e risposta endoscopica e per la maggior parte degli endpoint secondari chiave nella malattia di Crohn (CD) da moderatamente a severamente attiva alle settimana 12 e settimana 52, con un profilo di sicurezza coerente con i precedenti studi su upadacitinib”, hanno scritto Jean-Frédéric Colombel, Divisione di Gastroenterologia Henry D. Janowitz presso la Icahn School of Medicine del Mont Sinai, e colleghi.

Per studiare la rapidità del miglioramento sintomatico con upadacitinib 45 mg, i ricercatori hanno condotto un’analisi post-hoc utilizzando i dati aggregati degli studi di induzione U-EXCEL e U-EXCEED, nonché dello studio di mantenimento U-ENDURE.

Gli studi hanno incluso 1.021 pazienti con CD attiva da moderata a grave, che hanno ricevuto upadacitinib 45 mg (n=674) o placebo (n=347) e hanno valutato i dati del diario riportati dai pazienti per i primi 15 giorni per valutare il miglioramento della frequenza delle feci (SF) e il punteggio del dolore addominale (APS).

I ricercatori hanno riportato valori basali “simili” tra i gruppi di trattamento e quelli con placebo in SF (5,4 vs 5,6, rispettivamente) e APS (1,9 vs 1,9). Inoltre, rispettivamente il 72% e il 71,5% dei pazienti avevano avuto un precedente fallimento con biologico.

Secondo i risultati dello studio, una percentuale maggiore di pazienti trattati con upadacitinib ha raggiunto la remissione giornaliera del SF a partire dal giorno 5 rispetto al placebo (31,6% vs 23,1%), così come la remissione giornaliera dell’APS a partire dal giorno 6 (49,1% vs 39,3%), con differenze nei risultati che continuano ogni giorno fino al giorno 15.

Inoltre, sono state segnalate variazioni medie maggiori di SF e APS con upadacitinib a partire dalla settimana 2 (–2 vs. –1,1 e –0,52 vs. –0,33), che sono state mantenute fino alla settimana 12 (–3 vs. –1,8 e –1 vs. .–0,55). I pazienti trattati con upadacitinib hanno anche sperimentato una remissione clinica giornaliera SF/APS più precoce (mediana, 13 giorni contro 32 giorni), nonché tassi migliori di remissione clinica SF/APS (21,1% contro 8,9%) e di risposta (58,8% contro 32 giorni). 37,9%) a partire dalla settimana 2.

“I pazienti con malattia di Crohn possono trarre beneficio da una terapia conveniente che fornisce un rapido miglioramento e una risoluzione precoce dei sintomi senza le conseguenze di un uso eccessivo o prolungato di corticosteroidi”, hanno scritto Colombel e colleghi. “I risultati di queste analisi dimostrano che entro 1 settimana dal trattamento, upadacitinib fornisce una rapida risoluzione dei sintomi della malattia di Crohn per i pazienti con malattia attiva da moderata a grave, indipendentemente dall’esposizione a precedenti terapie biologiche”.

Jean-Frédéric Colombel et al., Upadacitinib Reduces Crohn’s Disease Symptoms Within the First Week of Induction Therapy Clin Gastroenterol Hepatol. 2024 Mar 14:S1542-3565(24)00254-4.

leggi